Wien und Rom: Kooperation bei Zuwanderung

Es sei ihm ein "enorm wichtiges Anliegen", das er auch auf europäischer Ebene vorantreiben wolle, sagte Innenminister Gerhard Karner (VP) bei einem gemeinsamen Pressegespräch mit seinem italienischen Amtskollegen Matteo Piantedosi am Mittwoch in Wien.

Gemeinsam mit Dänemark als Gastgeber organisiert Österreich deshalb Anfang Mai eine Konferenz für Staaten, die sich Migrationsdeals mit Drittstaaten – ähnlich jenem zwischen Italien und Albanien – für ihr Land vorstellen können. An der Konferenz am 6. Mai in Kopenhagen sollen nach Informationen aus dem Innenministerium neben interessierten EU-Ländern auch die EU-Kommission und ausgewählte Drittstaaten teilnehmen.

Pakt gegen Schlepper

Die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern sei Voraussetzung dafür, das Geschäft der Schlepper zu zerstören. Europa müsse für Schlepper weniger attraktiv werden, waren sich Karner und Piantedosi einig. "Wir sehen, dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann und wir neue Lösungen und Wege brauchen", sagte Karner.

Karner nannte Ruanda (Großbritannien plant einen Asylpakt mit dem ostafrikanischen Land, Anm.) und das Migrationsabkommen zwischen Italien und Albanien als Vorbilder. Auf die Frage, mit welchem Land er sich ein solches Abkommen vorstellen könnte, wollte der Innenminister keine konkreten Aussagen treffen.

