Wallentin und die Fakten: "Wie auch immer"

Angesichts der breiten Kandidatenliste für die Bundespräsidentenwahl ist eines der zentralsten Themen das Amtsverständnis und die Kompetenzen des Präsidenten. Das zeigte sich auch beim Interview von Tassilo Wallentin mit den OÖN und auch in der ZIB2. Moderator Armin Wolf hinterfragte mehrmals die Motivation und Eignung zur Kandidatur, die der bisherige Kolumnist mit seinen Artikel und Büchern begründete: "Ich habe all die Krisen schon in meinen Büchern und Artikeln behandelt." Die Kandidatur sei aber keine Werbekampagne für die Bücher, versichert der Autor. Vielmehr wolle er ein Bundespräsident sein, der die Rolle unabhängig ausfüllt: "So, wie es die Verfassungsväter wollten." Diese Referenz benutzte er mehrmals und man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, hier sei der Einfluss seines Unterstützers Frank Stronach hörbar. Denn in den USA, wo Stronach lebt, ist dieser Bezug auf die "founding fathers" fester Bestandteil im politischen Sprachgebrauch. Sie werden immer dann beschworen, wenn man auf höhere Werte abzielen will oder für sich in Anspruch nimmt, gänzlich selbstlos und unabhängig im Sinne der Verfassung tätig zu sein.

Dieser Argumentationslinie folgt auch Wallentin - nicht immer ganz stimmig allerdings. Wie auch andere Kandidaten suggeriert der Kolumnist viel größere Kompetenzen, als sie der Bundespräsident tatsächlich hat. Von Moderator Wolf dazu befragt, erwiderte er, es ginge um die "Kommunikationsmacht" des Präsidenten.

In Erklärungsnot geriet Wallentin angesichts des düsteren Bildes, das er von Österreich in seinen Büchern und Kolumnen zeichnet. "Das stimmt alles", antwortete er auf Wolfs Fragen etwa zu seiner Prognose Österreich sei auf dem Weg zum "Dritte-Welt-Land" und Überwachungsstaat, in dem Zwangsenteignungen drohen würden.

Dass Wallentin dabei oft großzügig mit der Wahrheit umgeht, war ebenfalls Thema des Interviews. Seine Prognose, bis 2030 gäbe es 30 bis 40 Prozent Muslime in Österreich, ist weit weg von anderen Prognosen. Es gehe um die Tendenz, verteidigte sich Wallentin. Auf der faktisch falschen Aussage, ein Großteil der Mindestsicherungsbezieher seien Asylwerber, beharrte der Kolumnist (Anm. Asylwerber sind nicht berechtig, Mindestsicherung zu erhalten) und tat sie schließlich mit einem "Wie auch immer" ab.

Seine Chancen Bundespräsident zu werden, sieht Wallentin als "sehr groß". In den Umfragen ist er aber mit acht Prozent deutlich hinter anderen Mitbewerbern.