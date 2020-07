Vor 30 Jahren starb Bruno Kreisky: "Er hatte eine Idee von Österreich"

Der Todestag von Bruno Kreisky jährt sich heute zum 30. Mal. Nachdem die SPÖ unter seiner Führung stärkste Partei geworden war, stand der frühere Außenminister (1959-66) 13 Jahre (1970-83) an der Spitze der österreichischen Regierung. Den SPÖ-Ehrenvorsitz legte er 1987 aus Protest gegen die Überlassung des Außenministeriums an die ÖVP nieder.

So berichteten die OÖNachrichten

Aus aktuellem Anlass blicken wir ins Archiv: Unter dem Titel "Internationale Trauer um den Staatsmann Kreisky" berichteten die OÖN am 30. Juli 1990 auf der Titelseite über das Ableben des Altbundeskanzlers.

Der Artikel zum Nachlesen:

"Internationale Trauer um den Staatsmann Kreisky"

Vranitzky: Kreiskys Erbe der heutigen Zeit anpassen

WIEN. Alt-Bundeskanzler Bruno Kreisky ist Sonntag früh in der vierten medizinischen Abteilung des Krankenhauses Lainz an Herzversagen gestorben. Der 79jährige SP-Politiker war insgesamt 26 Jahre Mitglied der österreichischen Bundesregierung. Seine großen Verdienste um Österreich, die sozialdemokratische Bewegung und die Weltpolitik wurden auch in zahllosen Beileidstelegrammen gewürdigt.

Um Punkt sechs Uhr morgens starb Bruno Kreisky. Die Reaktionen, die im Laufe des gestrigen Tages aus aller Welt eintrafen, würdigten den großen Staatsmann und internationalen Politiker. Auch VP, FP und Grüne widmeten dem langjährigen Lenker Österreichs und der SP Worte der Anerkennung.

Bundeskanzler Vranitzky erklärte, er sei vom Tod Kreiskys "tief getroffen". Mit seiner internationalen Reputation habe Kreisky Österreich eine Position in der Weltpolitik gegeben, die weit über die geographische Größe unseres Landes hinausgehe. Vranitzky zum Erbe Kreiskys: "Wir werden seiner Größe wohl am besten gerecht, wenn wir danach streben, das, was Kreisky geschaffen hat, heute den veränderten Bedürfnissen der neunziger Jahre anzupassen und damit fortzuführen."

1987 hatte Kreisky den Ehrenvorsitz in der SP zurückgelegt. Er warf der SP unter Vranitzky damals vor, als Preis für die große Koalition das Außenministerium aufgegeben zu haben. Erst Ende vergangenen Jahres kam es zu einer Versöhnung.

VP-Chef Riegler stellte fest, Kreisky habe als international anerkannter Staatsmann "bedeutende Leistungen für die Republik Österreich erbracht". Dafür gebühre ihm trotz unterschiedlicher grundsatzpolitischer Position Anerkennung.

Bundespräsident Waldheim meinte in einem Kondolenztelegramm, Österreich verliere mit Kreisky "eine hervorragende Persönlichkeit im Ringen um Freiheit und Demokratie".

Bruno Kreisky, der durch seine Freundschaft zur PLO in Israel immer wieder kritisiert wurde, wurde gestern auch vom israelischen Arbeiterparteiführer Schimon Peres gewürdigt. Er fügte allerdings hinzu, daß sich Kreisky, als er Israel zur Verhandlungsaufnahme mit der PLO gedrängt habe, geirrt hätte.

Trotz Krankheit war Kreisky noch im vergangenen Jahr in internationaler Mission unterwegs. Gemeinsam mit dem ermordeten schwedischen Präsidenten Palme und dem SPD-Ehrenvorsitzenden Brandt war Kreisky auch maßgeblich am Aufbau der Sozialistischen Internationale beteiligt. Bruno Kreiskys menschliche Seite

Gesundheitlich war der "Sonnenkönig", als welcher er in seiner politischen Glanzzeit zu Beginn der siebziger Jahre immer wieder tituliert wurde, schon lange angeschlagen. Bereits während seiner Amtszeit als Bundeskanzler (von 1979 bis 1983) hatte er ein schweres Nierenleiden. Nach seinem Rücktritt machten ihm auch die Augen und der hohe Blutdruck immer mehr zu schaffen.

Die menschliche Seite von Kreiksys Politik, seine prägnanten Aussprüche, das Granteln in der letzten Zeit seiner Regierungstätigkeit und der für ihn kennzeichnende Satzbeginn "Ich bin der Meinung . . ." bleiben wohl den meisten Österreichern unvergessen.

"Er hatte eine Idee von Österreich"

Kreiskys Weggefährten trauern - Beileid und Würdigungen aus West und Ost

WIEN. Österreichische und ausländische Politiker trauern um Bruno Kreisky, von dem der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger in seinen Memoiren meint, er habe "mehr Verständnis für außenpolitische Fragen als viele Regierungschefs wichtiger Länder" gehabt.

Den Ehrenvorsitzenden der SPD, Willy Brandt, kannte Bruno Kreisky schon seit ihrem gemeinsamen Exil während des Zweiten Weltkrieges in Schweden. Willy Brandt gestern: Mit Kreisky habe die europäische Demokratie "eine ihrer überzeugendsten Führungsgestalten" verloren. Bis zuletzt habe Kreisky die Sorge um einen humanen Ausgleich im Nahen Osten bewegt.

Frankreichs Präsident Francois Mitterrand meinte in einem Beileidstelegramm an Bundeskanzler Vranitzky, der Verstorbene sei einer der "großen zeitgenössischen Persönlichkeiten" gewesen.

Auch die amtliche sowjetische Nachrichtenagentur TASS würdigte das "international große Prestige" Kreiskys und seine Verdienste für die internationale Entspannung.

Einer jener Politiker, die mit Kreisky "ein Stück des Weges gemeinsam gingen", wie einer der wohl berühmtesten Aussprüche Kreiskys lautete, ist der heutige Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im Nationalrat, Peter Jankowitsch. Er war in der ersten Regierung Kreisky dessen Kabinettschef. Jankowitsch zu den OÖN: "Kreisky hatte eine Idee, wie Österreich aussehen soll." Die Verwirklichung dieser Idee von Wohlfahrtsstaat, Weltoffenheit und Liberalismus sei auch das Erbe Kreiskys.

