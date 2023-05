Nehammer zu Wolf: "Ansonsten können Sie mit sich selbst sprechen"

Die Regierung hat Mittwochmittag ein Paket gegen die Teuerung vorgelegt. Dieses Paket verteidigte Karl Nehammer am Mittwochabend in der "ZiB2".

Dabei kam es zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen Nehammer und Armin Wolf. Dieser wollte, warum die Regierung es nicht geschafft habe, die Inflation einzudämmen und was Nehammer zur Kritik von Christoph Badelt, Chef des Fiskalrats zu sagen habe. Badelt hatte am Mittwochnachmittag gesagt, solle "bitte aufhören, das Geld hinauszuwerfen". Der Bundeskanzler agierte bei beiden Fragen ausweichend. Nehammer wollte das Gespräch dann in Richtung Anti-Teuerungspaket lenken, woraufhin Wolf noch einmal auf die vorherige Frage eingehen wollte. Nehammer dazu: "Wenn Sie gestatten, darf ich es ausführen? Dann kann ich es auch erklären. Ansonsten können Sie mit sich selbst sprechen, aber ich halte das nicht für effizient und auch für die Zuschauer nicht besonders informativ" Wolf konterte daraufhin: "Herr Nehammer, es wäre aber praktisch, wenn Sie meine Fragen beantworten."

Danach sprachen die beiden über die Einzelheiten des Pakets. Nehammer zeigte sich überzeugt, dass es richtig sei, dass Österreich in die Energiekosten eingreife. Diese seien "die Wurzel allen Übels". Die Strompreise über die E-Control zu senken, würde laut dem Bundeskanzler keinen Sinn machen. "Dann wird der billige Strom von anderen Ländern weggekauft". Ab Juni, wenn das neue Gesetz zur Gewinnabschöpfung in Geltung gehen soll, sollten laut Nehammer die Lebensmittelpreise auch fallen. Sollten die Maßnahmen keine Wirkung zeigen, werde es neue Maßnahmen geben.

Nehammer empört: "Das ist eine direkte Wertung gegen mich"

Die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu senken sieht Nehammer nicht als richtige Lösung: "Es gibt keine Garantie, dass die Preise wirklich fallen". Auf die Frage, warum die ÖBB ihre Preise erhöht, obwohl die Regierung die Bundesgebühren einfriert, meinte der Kanzler: "Die ÖBB ist eine ganz andere Frage, die müssen Sie an die Verkehrsministerin richten".

Zum Schluss, als es um eine mögliche Koalition zwischen der FPÖ und ÖVP ging, wurde der Schlagabtausch der beiden immer hitziger. "Mein Ziel ist, dass ich 2024 Bundeskanzler bleibe und die ÖVP Nummer eins", so Nehammer. "Die Wählerinnen und Wähler entscheiden". "Herr Bundeskanzler, das ist ein bisschen billig", kommentiert Armin Wolf. "Das ist eine direkte Wertung gegen mich", reagiert Nehammer empört. "Sie meinen, dass meine Antwort billig sei."

Armin Wolf versucht es am Schluss noch ein letztes Mal: "Ist es denkbar, dass die ÖVP Herbert Kickl zum Bundeskanzler macht?" Nehammer hält diese Frage für "vermessen" und verweist darauf, dass es noch über 16 Monate Bundesregierung gebe. "Meine Umfragen, auf die ich schaue, ist die Frage der Inflationsentwicklung und der Arbeitslosigkeit, das beschäftigt mich als Bundeskanzler. Das ist trotzdem wichtig, auch wenn sie mich ständig unterbrechen", sagt Nehammer am Schluss des Gesprächs.

Das ganze Interview können Sie hier sehen:

Autor Norbert König-Felleitner stellvertretender Ressortleiter Online-Redaktion Norbert König-Felleitner

