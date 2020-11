Nach elf Tagen Lockdown: Anschober und Experten warten auf Trendwende

Die Zahlen müssten "dramatisch sinken", sprach Gesundheitsminister Rudi Anschober von der "wichtigen zweiten Phase", die nun beginne. Der harte Lockdown gilt bis einschließlich 6. Dezember.

Ein Vergleich mit Deutschland, wo die Regierung gerade die Ausdehnung des Teil-Lockdowns bis Jänner vorbereitet, zeigt, dass der Weg noch lang werden könnte. In Österreich liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Covid-Erkrankten pro 100.000 Einwohner noch bei 383, in Deutschland bei 140. Die Sterblichkeitsrate ist mit neun Todesfällen pro Tag und Million Einwohner in Österreich aktuell um das Dreifache höher als beim großen Nachbarn.

Bernd Lamprecht, Lungenklinik-Vorstand am KUK Linz, den Anschober als einen von drei Experten in seine Pressekonferenz schalten ließ, blieb entsprechend vorsichtig: In den Spitälern sei der Normalbetrieb angesichts der angespannten Lage nicht aufrechtzuerhalten gewesen. Planbare Operationen, das betraf etwa Leistenbrüche, Grauen Star oder Hüftgelenke, seien verschoben worden. "Dies muss alles nachgeholt werden", sagte Lamprecht.

"Bis an die Grenzen belastet"

Auf den Intensivstationen versorge man nun hauptsächlich jüngere, berufstätige Patienten, sagte Klaus Markstaller von der Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin. Am AKH Wien sei der älteste Covid-19-Intensivpatient derzeit 68 Jahre alt und die jüngste Patientin 19 Jahre. 35 Prozent der bundesweit rund 2000 verfügbaren Intensivbetten seien mit Covid-Patienten belegt. Die Situation sei damit "sehr angespannt, aber keine Katastrophe", sagte Markstaller.

Anders fällt die Analyse im deutlich stärker betroffenen Westen Österreichs aus. "Das System ist bis an die Grenzen belastet", sagte Günter Weiss, Direktor des Departments Innere Medizin an der Med-Uni Innsbruck. Man brauche "dringend Entlastung" vor der Influenzawelle.

"Enorme Infektionsbreite"

Ein Grund für die weiter "dramatische" Situation sei die mittlerweile "enorme Infektionsbreite", sagte Anschober. Anders als im Frühjahr sei das Virus im Herbst "in die Fläche gekommen". Deshalb setzt der Minister auf den Lockdown. Er gehe davon aus, dass sich die Maßnahmen erst nach knapp zwei Wochen in den Spitalszahlen widerspiegeln. Anschober appellierte einmal mehr an die Bevölkerung, die sozialen Kontakte weitgehend zu reduzieren.

Am Montag will die Bundesregierung über das Vorgehen nach dem harten Lockdown beraten. Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) hat bereits angekündigt, dass ab 7. Dezember der Handel und ein Großteil der Schulen wieder öffnen sollen. Bis Weihnachten werde es aber weiter Einschränkungen geben. (luc)

Kinderbetreuung

Der Anteil der Kinder, die trotz Lockdown in den Schulen betreut werden, steigt. Diese Woche waren es laut Bildungsdirektion Oberösterreich 25 Prozent in Volksschulen (plus 4,8 Prozentpunkte), 10,3 Prozent in Mittelschulen (plus 2,5) und 2,8 Prozent in AHS-Unterstufen (plus 0,8). Für nächste Woche wird mit 26,2, 10,8 und 2,8 Prozent geplant.

