Mutation und Stagnation: Wird der harte Lockdown verlängert?

Die Öffnung der Schulen und des Handels waren bisher die ersten Schritte am Ende eines Lockdowns. Wenn heute Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) verkündet, dass die Schüler frühestens nach den Semesterferien in die Klassenzimmer zurückkehren dürfen, hat das womöglich weitreichende Folgen.

Der Druck von Merkel

Die Ankündigung der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sogar bis Ostern harte Einschränkungen aufrechterhalten will, setzt auch in Österreich Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) unter Druck. Eine Verlängerung des Lockdowns über den 24. Jänner hinaus für Handel, Gastronomie und Tourismus wollten Regierungsinsider im Gespräch mit den OÖNachrichten nicht ausschließen. Schon davor hatte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) angedeutet, dass zumindest die Einschränkungen für private Kontakte noch länger gelten werden.

Die naheliegenden Begründungen für eine Verlängerung: Bisher hat der seit 26. Dezember geltende Lockdown nicht mehr als eine Stagnation der Infektionszahlen bewirkt.

Ziele wie weniger als 1000 Infizierte pro Tag oder eine 7-Tage-Inzidenz von unter 100 wurden bisher klar verfehlt. Hinzu kommen besorgniserregende Meldungen aus Großbritannien, wonach die weitaus ansteckendere B.1.1.7.-Mutation rasant um sich greife.

Angesichts der Lage rückten die finalen Verhandlungen für die Änderung des Covid-19-Maßnahmengesetzes, die am Donnerstag im Nationalrat beschlossen werden soll, etwas in den Hintergrund. Nach einer grundsätzlichen Einigung zwischen Koalition, SPÖ und Sozialpartnern soll es für Berufsgruppen, die im Kundenkontakt stehen oder die Abstandsregeln nicht einhalten können, wöchentliche Corona-Tests am Arbeitsplatz geben. Es geht um die Gastronomie, den Handel und "körpernahe Dienstleistungen", Lehrpersonal, Verwaltungsbeamte im Parteienverkehr sowie Lagerarbeiter.

Ein Streitpunkt war am Dienstag die Forderung der SPÖ, die Gastronomie von den geplanten Zutrittstests für Kunden auszunehmen. Türkis-Grün braucht die Zustimmung der SPÖ, um eine Verzögerung im Bundesrat zu verhindern. Beim Projekt "Reintesten" soll ein negatives Testergebnis Voraussetzung für den Besuch von Veranstaltungen, Krankenhäusern oder Hotels sein.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at