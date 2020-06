"Luder"-Sager: Tiroler Koalition macht weiter

Nach der Beschimpfung der WWF-Vertreterin Marianne Götsch durch den Tiroler Landeshauptmann-Stv. Josef Geisler ("Widerwärtiges Luder") haben in Tirol Neuwahlgerüchte die Runde gemacht. Weil in den Reihen der Grünen um Ingrid Felipe der Ruf nach personellen Konsequenzen lauter wurde, hatte Landeshauptmann Günther Platter (VP) mit einer Aufkündigung der schwarz-grünen Koalition gedroht. Am Donnerstag wurden die Spekulationen mit einer gemeinsamen Erklärung nach einem Koalitionsausschuss beendet. Darin war die Rede von einer "indiskutablen Entgleisung". Geisler sehe diesen Fehler ein. "Ein respektvoller und wertschätzender Umgang mit allen Menschen ist für die Koalition ein unverzichtbarer Bestandteil der gemeinsamen Arbeit und soll es auch bleiben", so Schwarz und Grün.

Zudem bekannte man sich zu "intensivierten Bemühungen zur weiteren Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen". Die Bereiche Frauen, Gleichstellung und Antidiskriminierung seien besonders dringlich und sollen gemäß dem Regierungsprogramm im Laufe des nächsten Jahres umgesetzt werden. Dies sei besonders den Grünen wichtig, für die "Feminismus einer ihrer Grundwerte" ist.

Enttäuschter WWF

Auch der umstrittene Bereich des Naturschutzes ist Teil der Erklärung. Dieser solle einen Schwerpunkt im Zuge des Konjunkturprogrammes für 2021 bilden. Auf die von den Grünen zuletzt – analog zum WWF – aufgestellten Forderungen wie dem Stopp der "überzogenen Wasserkraft-Ausbaupläne" wurde nicht eingegangen.

WWF-Sprecher Christoph Walder kritisierte deshalb die Erklärung als "eindeutig zu wenig und mehr als enttäuschend".