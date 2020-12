Nach dreistündiger Videokonferenz stand am Freitagabend fest, was davor schon inoffiziell durchgesickert war. Die Spitze der Bundesregierung und die Landeshauptleute haben sich nur zwölf Tage nach dem Ende des zweiten auf den dritten harten Lockdown geeinigt. In Kraft treten die strikten Einschränkungen am 26. Dezember ab 0 Uhr. Das Ende ist mit dem 24. Jänner im neuen Jahr festgeschrieben, allerdings verbunden mit der Möglichkeit, sich schon eine Woche davor "freitesten" zu können.