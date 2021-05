Landeshauptleute wollen Ersatz der Corona-Kosten

Bei der ersten echten Zusammenkunft der Landeshauptleute seit langem beschlossen die Länderchefs am Donnerstag im steirischen Salzkammergut, beim Bund auf den Ersatz aller für die Länder entstandenen Corona-Kosten zu drängen. Die weitere Vorgangsweise bezüglich der Pandemie werde am 28. Mai in Wien mit Kanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein besprochen, berichtete der Konferenzvorsitzende, der Steirer Hermann Schützenhöfer.

Man habe sich "gefreut wie die Kinder, wieder physisch aufeinanderzutreffen", sagte Schützenhöfer. In den Ländern herrsche "Aufbruchsstimmung". Salzburgs Landeschef Wilfried Haslauer merkte an, die Pandemie habe lange genug gedauert: "Jetzt reicht’s dann einmal, aber es ist nicht vorbei."

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer forderte nach dem "Stück Normalität" weitere Öffnungen für das Vereinsleben. Spätestens Anfang Juli brauche es einen "größeren Wurf".