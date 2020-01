Kogler: "Sprachverwirrung" von Nehammer

Nehammer (VP) selbst ruderte zurück, sprach gestern nur noch von "Schnellverfahren" an der Grenze.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gab sich heute in der ganzen Diskussion betont locker. Er sprach am Mittwoch nach dem Minsterrat von einer "Sprachverwirrung". Es gehe lediglich um "grenznahe Verfahren", die aber ohnehin schon großteils so stattfänden und "sinnvoll" seinen. Große Änderungen im Asylbereich sieht Kogler daher nicht.

