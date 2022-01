Jüdische Hochschülerschaft zeigt Kickl an

Eine Aussage in der ORF-Sendung ZiB 2 vom 28. Dezember hat für FPÖ-Chef Herbert Kickl nun ein Nachspiel: Kickl sagte in dem Gespräch, "dass der Nationalsozialismus ja nicht mit einem Weltkrieg begonnen hat und nicht mit irgendwelchen Vernichtungslagern, sondern er hat damit begonnen, dass man Menschen systematisch ausgegrenzt hat. Er hat damit begonnen, dass man zum Beispiel Kinder, weil sie jüdischer Abstammung gewesen sind, nicht in die Schule gelassen hat".

Das wiederum sieht die Jüdische Hochschülerschaft als Verharmlosung des Nationalsozialismus, weil die aktuelle Testpflicht an Schulen mit der systematischen Diskriminierung, Verfolgung und späteren Ermordung jüdischer Kinder durch die Nazis verglichen wird. Die Jüdische Hochschülerschaft hat daher eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft samt Forderung zur Strafanzeige wegen Wiederbetätigung eingebracht. "Die Aussagen Herbert Kickls müssen als massive Gefahr für uns alle verstanden werden. Der Vergleich mit dem NS-Regime und die ständige und offene Verharmlosung der Shoah sind eine bewusste Taktik und ebnen den Weg zur Normalisierung von Antisemitismus und Geschichtsrelativierung", kritisierte Sashi Turkof, Präsidentin der Jüdischen Hochschülerschaft.

FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz bezeichnete die Sachverhaltsdarstellung der Jüdischen Hochschülerschaft als eine "abenteuerliche Verdrehung der Tatsachen". Scharfe Kritik an FP-Chef Kickl kommt hingegen auch von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP): Dessen "bewusste Provokation" sei "zynisch, verharmlosend und ein Schlag ins Gesicht für die wenigen heute noch lebenden Opfer des Nationalsozialismus und deren Nachfahren".