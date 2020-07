Polizei und Heer sollen Quarantäne kontrollieren

So soll das sogenannte "Contact-Tracing", also das Kontaktpersonen-Management, ausgebaut werden. Um schneller zu erheben, mit wem eine Corona-infizierte Person in Kontakt war, gibt es zusätzliche Unterstützung vom Bund: 300 Soldaten und 500 Polizisten sollen beim Contact-Tracing helfen und außerdem kontrollieren, ob Covid-Kranke die Quarantäne einhalten, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Donnerstagnachmittag in einer Pressekonferenz. Zudem wird ein Ausbildungsprogramm für "Contact-Tracer" gestartet.

Außerdem arbeiten Bund und Ländern gemeinsam an einem transparenten Ampelsystem, das die einzelnen Bezirke nach Gefährlichkeit einstuft. In die Beurteilung sollen nicht nur die aktuellen Infektionszahlen einfließen, sondern auch weitere Faktoren wie die Zahl der Testungen, die Ressourcen im Gesundheitssystem und die Erklärbarkeit der Fälle.

"Vorsicht vor Billig-Balkantests"

Zudem werden Leitlinien erarbeitet, die "regionalen Handlungsspielraum" erlauben, aber "ein einheitliches Vorgehen für Österreich sicherstellen". Der Leitfaden für Länder und Bezirkshauptmannschaften soll sicherstellen, dass auf gleichgelagerte Situationen gleich reagiert wird. Die Richtlinien zur Vorgehensweise gegen Covid-19 sollten in etwa 14 Tage auf Schiene sein. Es soll eine Kommission aus dem Minister, Virologen und Länder-Vertretern gebildet werden.

Was die nahende Urlaubszeit betrifft, appellierte Kurz an die Bevölkerung die Reisewarnung für den Westbalkan ernst zu nehmen und Reisen in Westbalkan-Länder zu unterlassen. Viele Fälle würden von dort eingeschleppt. Diesbezügliche Kontrollen sollen massiv verschärft werden. Kurz warnte außerdem vor unzuverlässigen "Billig-Balkantests".

Oberösterreich will sich in Aktionsplan "intensiv einbringen"

Das derzeit von gestiegenen Infektionszahlen betroffene Oberösterreich will sich "intensiv in die Erarbeitung des nationalen Corona-Aktionsplans einbringen". Das betonten LH Thomas Stelzer und seine für Gesundheit zuständige Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP) in einer Presseaussendung Donnerstagabend. Das Ampelsystem begrüße man.

Es sei angesichts der aktuellen Entwicklung aber notwendig, dass die Bundesregierung ein einheitliches Vorgehen sicherstelle, so Stelzer und Haberlander. Sie erwarten sich einen Leitfaden für die Entscheidung über nötige Verschärfungen oder Lockerungen.

Man müsse lernen mit Corona zu leben und akzeptieren, dass es immer wieder regional begrenzte Verschärfungen brauche, um die Virusausbreitung zu verhindern. "Diese Verschärfungen sollen jedoch auf Basis österreichweit einheitlicher und vergleichbarer Indikatoren erfolgen, damit wir kein wildes Durcheinander an Vorschriften in Österreich haben", so Stelzer und Haberlander.

