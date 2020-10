"Österreich wird das bewältigen – miteinander", sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen gestern Abend in seiner traditionellen Fernsehansprache zum Nationalfeiertag.

Die Corona-Pandemie war dabei das dominierende Thema. Van der Bellen appellierte in gewohnt besonnener Rhetorik an den Zusammenhalt im Land, konstatierte aber auch, dass die Stimmung in der Bevölkerung derzeit angesichts neuerlich rasant steigender Infektionszahlen und damit verbunden neuer Einschränkungen angespannt ist. "Es ist unübersehbar, dass gerade viel Wut entsteht. Wut und auch Angst. Wut und Angst sind schlechte Ratgeber. Sie vernebeln unser Denken und leiten unser Handeln in falsche Richtungen", sagte Van der Bellen.

Er könne verstehen, dass diese Pandemie vielen bereits "ordentlich auf die Nerven" gehe, so der Präsident. Sei sei "eine Belastung für uns alle". Gerade deshalb müsse man nun miteinander und nicht gegeneinander handeln, forderte Van der Bellen. Es werde nicht helfen, nun wechselseitig Schuldige zu suchen. Das Virus bekomme man nur durch faktenbasiertes Handeln in den Griff, "und mit rechtzeitiger, verständlicher, nachvollziehbarer Kommunikation", sagte Van der Bellen.

Man werde sich von dieser Pandemie aber nicht unterkriegen lassen, so der Bundespräsident. "Und wenn wir uns in einem Jahr, am 26. Oktober 2021, an dieser Stelle wiedersehen, dann haben wir hoffentlich das Schlimmste hinter uns. Dann werden wir zurückblicken auf diese unwirkliche Zeit und sagen können: Wir haben niemals, auch in der schwierigsten Zeit nicht, unsere Vernunft, unser Mitgefühl, unsere Gemeinschaft vergessen. Denn darauf ist unsere wunderschöne Heimat gebaut", sagte Van der Bellen.

Eingeschränkter Festakt

Auch der Festakt zum Nationalfeiertag gestern Vormittag auf dem Wiener Heldenplatz war von Corona dominiert, er fand in einer abgespeckten Form statt. Sowohl die traditionelle Leistungsschau des Bundesheeres als auch Führungen durch die Hofburg, das Parlament und die Ministerien fanden nur online statt oder fielen überhaupt aus. Lediglich die Kranzniederlegungen durch den Bundespräsidenten und die Bundesregierung wurden wie üblich abgehalten. Die traditionelle Angelobung von Rekruten fand eingeschränkt statt, es wurden nur zwölf statt wie ursprünglich geplant 300 Rekruten angelobt.

Im Rahmen des Festaktes rief auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) neuerlich zum Durchhalten auf, bis ein Impfstoff "eine Rückkehr zur Normalität möglich macht". Man befinde sich in einer der härtesten Herausforderungen seit dem Zweiten Weltkrieg.

Die Opposition kritisierte das Corona-Krisenmanagement der Regierung. Moderieren allein sei zu wenig, sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

