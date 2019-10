Die Neos bleiben vorerst im Rennen um das Mitregieren

Die Neos kommen für eine Zweier-Koalition nicht infrage, da sich für sie gemeinsam mit der ÖVP keine Mehrheit im Nationalrat ausgeht. Möglich wäre nur, dass die Pinken als ergänzender Partner in einer Dreier-Koalition fungieren.

Daher traf am Freitag um 14 Uhr – die Grünen waren soeben abgezogen – das sechsköpfige Verhandlungsteam der kleinsten Parlamentspartei zu ihrer Sondierung mit der ÖVP im Winterpalais des Prinzen Eugen ein.

"Intensiv und offen"

"Wir wissen, was mathematisch oder arithmetisch möglich ist. Was wir noch nicht wissen, ist, was inhaltlich möglich ist", sagte Parteichefin Beate Meinl-Reisinger vor Beginn der Unterredung mit dem ÖVP-Team. Es gehe um Bildung, Entlastung, Klima und Umwelt, aber auch um saubere und transparente Politik, so Meinl-Reisinger.

> Video: NEOS wollen bei Sondierungen über Inhalte reden

Die Obfrau der Neos erklärte nach dem Termin, man habe "intensiv, offen und vertrauensvoll" miteinander gesprochen. Nächste Woche gebe es eine Fortsetzung.

Meinl-Reisinger hat für die Gespräche mit der ÖVP "rote Linien" definiert. Eine ist, dass die Menschenrechte außer Frage stehen müssen. Schon vor drei Tagen antwortete Meinl-Reisinger auf die Frage, ob ihre Lust auf das Mitregieren gestiegen sei: Dies sei keine Frage der Lust – "wäre es eine, würde das Ganze anders ablaufen".

