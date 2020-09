Corona-Ampel in Betrieb: Luger wird Maßnahmen doch umsetzen

Man nennt sie das "virologische Quartett": Kanzler Sebastian Kurz (VP), Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudi Anschober (beide Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (VP). Am Freitag, bei der Vorstellung der "Corona-Ampel", hatten sie Verstärkung: Die Sprecherin der Corona-Kommission, Daniela Schmid, brachte ihre Expertise als Epidemiologin ein.

Gruppenbild mit Dame: Regierungsmitglieder Nehammer, Kogler, Kurz, Anschober, Epidemiologin Schmid Bild: APA

Die erste Ampel-Entscheidung löste teilweise Empörung aus. Denn mit Wien, Linz, Graz und dem Bezirk Kufstein in Tirol sprangen vier Regionen von "grün" auf "gelb". Die Konsequenz: Verschärfung der Maskenpflicht im Handel, in der Gastronomie, bei Veranstaltungen und Schulen. Das ist die Folge der Einstufung "mittleres Risiko". Anschober sagte zu den "gelben" Regionen, diese Bewertung sei "kein Grund zur Dramatik", denn "Städte haben es schwerer" – daher gebe es keinen Grund für Vorwürfe. Er erklärte auch, dass es weitere sechs Regionen gegeben habe, die nahe an der gelben Karte waren, darunter Innsbruck, Wels und der Bezirk Linz-Land. Anschober warnte ausdrücklich, grün sei "kein Freibrief. Wir müssen weiter achtsam sein."

Video: Corona-Ampel startet mit viermal Gelb

Kogler nannte die erste Ampelschaltung einen Appell an die Länder, denn beim Tempo der Testungen und bei der Kontaktverfolgung gebe es immer noch Unterschiede. Hier brauche es einen Wettbewerb, "Zielvorgabe ist weiterhin 24 Stunden bis zur Meldung der Infektion und ebenso bis zur Rückverfolgung der Kontakte." Dieses Ziel müsse im Herbst erreicht werden: "Gemmas an!". Kurz appellierte an die Gesundheitsbehörden, transparent und genau zu arbeiten. Schmid nannte die Ampel ein "Instrument in Progress", das ständig verbessert werde.

Noch fehlt die exakte gesetzliche Grundlage; sie soll Ende September mit der Novellierung von Epidemie- und Maßnahmengesetz kommen. Dann sollen ab Oktober die strengeren Besucherzahl-Regeln bei Veranstaltungen in "gelben" Regionen gelten. Die nächste Schaltung der Ampel erfolgt wieder am Freitag; etwaige Farbenwechsel werden wöchentlich bei einer Pressekonferenz erläutert.

Luger wird Maßnahmen nun doch vollziehen

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) hat am Freitagabend klar gestellt, dass er doch die verschärften Corona-Maßnahmen in der oberösterreichischen Landeshauptstadt umsetzen wird. Voraussetzung dafür sei, dass die Regierung die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffe. Wenn von der Regierung der Rechtsstaat eingehalten werde, habe er das natürlich auch zu tun, sagte Luger in der "ZiB2".

Luger hatte ja in einer ersten Reaktion darauf, dass seine Heimatstadt auf Ampelstufe "Gelb" gesetzt wurde, gemeint, die Maßnahmen (wie etwa eine Maskenpflicht im Handel) nicht umsetzen zu wollen. Dies begründete er nun damit, dass ohne gesetzliche Basis von der Regierung nicht mehr als eine Empfehlung ausgesprochen werden könne. Gebe es einmal die Voraussetzungen via Gesetz oder Verordnung, dann habe er die Vorgaben zu erfüllen: "Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren." Dass Linz auf "Gelb" geschalten wurde, versteht der Stadtchef unterdessen unverändert nicht.

Rückendeckung hatte der Bürgermeister dabei von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Luger ging zuvor am Freitag wegen der Einstufung der Landeshauptstadt mit der Regierung hart ins Gericht: Die Corona-Ampel sei ein "veritabler Fehlstart, salopp gesagt ein Murks".

Video: Linzer Bürgermeister Luger und Virologin Puchhammer-Stöckl zur Corona-Ampel

"Wir waren einigermaßen überrascht, wenn nicht zu sagen entsetzt", sagte Luger zur Linzer Ampel-Einstufung, die er als "willkürlich und in keiner Relation zur Realität" bezeichnete. Linz liege bei den Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Schnitt) an 32. Stelle der Bezirke, weit etwa hinter Innsbruck, Wiener Neustadt oder Salzburg, die Infiziertenzahl sei rückläufig. Es fehle, wie auch Magistratsdirektorin Ulrike Huemer sagte, die Verordnungsgrundlage. Stelzer bestätigte: "Die Gelbschaltung für Linz ist unverständlich und auf Basis objektiver Zahlen nicht nachvollziehbar."

Wer darf verordnen?

Was die Rechtskraft der Corona-Ampel betrifft, gehen die Meinungen auseinander. Linz steht auf dem Standpunkt, dass man zumindest so lange nichts ändern werde, bis eine gesetzliche Grundlage oder bindende Verordnung des Bundes vorliege. "Der Verfassungsdienst des Kanzleramts und die Spitzenjuristen des Beirates für Rechtsfragen bestätigen, dass der Gesundheitsminister die Kompetenz hat, die angekündigten Maßnahmen zum Mund-Nasen-Schutz auch regional zu verordnen", sagte Anschober zu den OÖN. Diese Verordnung soll spätestens nächsten Freitag kommen.

„Man muss sich die Frage stellen, ob eine Maßnahme für die Menschen nachvollziehbar ist. In diesem Fall ist sie es nicht.“ Thomas Stelzer, Landeshauptmann (VP) Bild: Volker Weihbold

Dem widersprach Stelzer: "Nach unserer Rechtsauffassung kann der Bund nur eine bundesweite Maskenpflicht verordnen und nicht für einzelne Bezirke, ebenso wenig kann das Land für einen einzelnen Bezirk eine Maskenpflicht verordnen." Die rechtliche Zuständigkeit, so Stelzer, liege derzeit beim Bürgermeister.

