Burgenland: Blaues Zittern und ein gesetzter Sieger

Wenn man auf die Webseite der FPÖ Burgenland geht, muss man schon sehr genau suchen, um einen Hinweis auf die Landtagswahl am Sonntag zu finden. Die gestrige Abschlusskundgebung mit Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz war am Vortag in einem zweizeiligen Kalendereintrag vermerkt, ebenso der Wahltermin. Dabei geht es für die Blauen im Burgenland um viel. Sie müssen nach dem Platzen der Bundesregierung um den Verbleib in der Landesregierung bangen.

Der nach allen Umfragen klare Wahlsieger, SP-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, scheint nicht ungewillt, das von seinem Vorgänger Hans Niessl 2015 aufgesetzte rot-blaue Experiment fortzusetzen – wiewohl er Festlegungen in jedwede Richtung vermied. Für ein Dacapo von Rot-Blau muss die FPÖ ihre prognostizierten Verluste jedenfalls gering halten.

Thematisch haben Doskozil und Tschürtz im Wahlkampffinale dieselbe Linie eingeschlagen, die Steilvorlage lieferte diese Woche Innenminister Karl Nehammer (VP) mit seinen – wenig später revidierten – Plänen für grenznahe Asylzentren.

Verzichten musste Tschürtz im Finale auf Unterstützung von FP-Chef Norbert Hofer, obwohl dieser selbst Burgenländer ist. Auch SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner überließ Doskozil beim gestrigen Wahlkampfabschluss die Bühne allein. Das Verhältnis der beiden gilt als angeknackst, zumal Doskozil nicht nur immer wieder mit Kritik an der Bundespartei aufhorchen lässt, sondern auch als möglicher Nachfolger Rendi-Wagners gilt. Zumindest am Wahlsonntag wollen die beiden Einigkeit demonstrieren. Gelegenheiten, rote Erfolge zu feiern, gibt es nicht so häufig, Doskozil könnte sogar die 41,9 Prozent Niessls toppen.

> Video: Sportlicher Wahlkampfabschluss der SPÖ

Nach der Wahl könnte der Ex-Verteidigungsminister in der Lage sein, sich den Koalitionspartner auszusuchen: ÖVP und Grünen werden Zugewinne vorausgesagt. Die Neos, die 2015 den Einzug in den Landtag verpassten, hoffen auf ein besseres Abschneiden.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at