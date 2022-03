Bundesrettungskommandant trat aus Gecko aus: "Das kann so nicht weitergehen"

Wie berichtet, hat Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) angesichts der stark steigenden Zahlen am Freitag eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen angekündigt. Die Situation war zuvor, wie üblich, auch im Berater-Gremium Gecko besprochen worden. Zuletzt hat es in der Kommission gebrodelt, die Mitglieder wollten nicht mehr als Feigenblatt für die Regierung dienen.

Von der Politik instrumentalisiert?

Letztlich machte nur der Bundesrettungskommandant des Roten Kreuz Gerry Foitik die Drohung tatsächlich wahr. Im ZiB2-Interview begründete er seinen Abgang nicht nur mit dem "gelegentlichen" Eindruck, dass Gecko von der Politik instrumentalisiert wurde. Als ersten Grund nannte er, dass er in seiner Rot Kreuz-Funktion an Empathie und Solidarität mit den Schwächsten orientiert sei - aber derzeit "oft nur achselzuckend zur Kenntnis genommen wird", dass wöchentlich rund 200 Menschen an Corona sterben. "Das kann so nicht weitergehen", so Foitik. Zudem sei ihm klar geworden, dass die in Gecko gesteckte Energie "in keinem vernünftigen Verhältnis zur Wirkung stand". Das Interview in voller Länge:

Rauch habe sich bei Foitik bedankt, berichtete der Gesundheitsminister am Rande der Pressekonferenz am Freitagabend. Und er habe sich bei den Fachleuten in der Gecko-Sitzung entschuldigt, "für manche Ungereimtheiten und manchen Unmut, der dort im Laufe der Zeit entstanden ist".

Andere Unzufriedene bleiben

"Es ist dort der Eindruck entstanden, es wird zu oft nicht wahrgenommen, was dort als Expertise ausgesprochen wird", sagte Rauch. Es sei dort auch befunden worden, Gecko werde mitunter von der Politik missbraucht, um sich hinter Experten zu verstecken. "Ich habe zugesichert, dass werde ich ganz bestimmt nicht tun." Andere, die ebenfalls zu den Unzufriedenen zählten, wie der ehemalige Verteidigungsminister Thomas Starlinger und der Mikrobiologe Andreas Bergthaler bleiben ebenso wie Herwig Ostermann von Gesundheit Österreich GmbH, bei dem ob seiner Funktion ein Rückzug aber ohnehin nie ernsthaft eine Option war.