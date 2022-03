Ab Mittwoch gilt wieder eine Maskenpflicht

Die entsprechenden Verordnungen werden erarbeitet, mit Mittwoch sollen die Maßnahmen in Kraft treten. Früher sei kaum möglich, sagte Rauch: "Die Verordnungen müssen auch halten." Ob auch die Schulen von der neuerlichen Maskenpflicht betroffen sind, ließ der Gesundheitsminister offen, ebenso die genauen Vorstellungen zu den geänderten Quarantäneregelungen. Er verwies auf die USA, die bereits Regelungen in Kraft hätten, wie positiv getestete Personen arbeiten könnten. Auch wo die Maskenpflicht genau gelten soll, sagte Rauch nicht: "Die Maske wird überall dort zu tragen sein, wo es sinnvoll ist."

All dies diene dazu, das Spitalspersonal zu entlasten. Zahlreiche Gespräche, die er am Freitag geführt habe, hätten ihn "mit Sorge erfüllt", so der Gesundheitsminister. Das Personal in den Krankenhäusern sei "an der Belastungsgrenze und darüber".

ZIB 1: Maske in Innenräumen kehrt zurück

"Nicht absehbar"

Die Öffnungen am 5. März habe er für "zu weitreichend und zu früh" gehalten. Aber: "Zum damaligen Zeitpunkt und auf Basis der damaligen Prognosen waren sie vertretbar." Die Prognosen hätten sich zuletzt stark geändert. Ging man erst von einem Abflauen der Welle in dieser oder der kommenden Woche aus, wird dieser Zeitpunkt nun zwei Wochen nach hinten gerückt. "Bis dahin haben wir täglich mit durchschnittlich 50.000 Neuinfektionen und darüber zu rechnen", erklärte Rauch: "Die Dynamik war nicht absehbar und nicht einschätzbar." Ein Satz, der angesichts vieler Aussagen von Experten und Berichten aus den Krankenhäusern in vielen Medien doch überraschte.

ZIB 1: Matthias Westhoff (ZIB Innenpolitik) analysiert die jüngste Entscheidung des Gesundheitsministers.

Den Experten mache er wegen der geänderten Prognosen keinen Vorwurf, sagte der Gesundheitsminister auch in Hinblick auf die jüngsten Turbulenzen in der Gecko-Kommission. Dass man dort das Gefühl habe, Expertisen würden nicht wahrgenommen und die Kommission werde missbraucht, tue ihm leid: "Die Verantwortung für die Entscheidungen hat die Politik zu übernehmen." In der gestrigen Gecko-Sitzung hat Rauch daher versprochen, die Zusammenarbeit "auf neue Beine zu stellen". An der Reduktion der Gratistests will der Gesundheitsminister festhalten, auch um nicht neuerlich Ankündigungen rasch wieder zurücknehmen zu müssen. Dass Pandemiebekämpfung als Hin und Her wahr- und die Politik nicht mehr ernst genommen werde, sei "ganz klar ein Problem".

OÖN-TV: Lamprecht: "Es kann kein Normalbetrieb gewährleistet werden"

Die Reaktionen auf die Ankündigung des Gesundheitsministers fielen naturgemäß unterschiedlich aus.Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) begrüßte die Wiedereinführung der Maskenpflicht. FP-Parteiobmann Herbert Kickl sprach von einer "Kapitulation vor Corona-Hysterikern". Eine Überlastung der Spitäler sei "nicht einmal ansatzweise vorhanden oder zu befürchten". Neos-Pandemiesprecher Gerald Loacker kritisierte die fehlende Strategie: "Nach über zwei Jahren kippen ÖVP und Grüne den Schalter abwechselnd einmal auf, einmal zu. Was ist das Ziel?"

Verärgert über das "Abschieben der Verantwortung" zeigte sich SP-Gesundheitssprecher Philip Kucher: "Es waren Kanzler Nehammer und seine Regierung, die uns diesen Schlamassel eingebrockt haben." Generell befürwortet die SPÖ strengere Regelungen. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) forderte zudem 3G für die Gastronomie. (eiba)

Dritter Tag mit mehr als 50.000 Neuinfektionen

Den insgesamt dritthöchsten Wert und einen Negativrekord für einen Freitag brachten die gestern gemeldeten Corona-Neuinfektionen. Mit 51.112 positiv Getesteten wurden den dritten Tag in Folge mehr als 50.000 Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit auf mehr als 3500 Fälle je 100.000 Einwohner. Mehr als 445.000 Menschen sind als aktuell Infizierte abgesondert, also etwa jeder 20. Österreicher. 3048 Covid-Patienten sind in Spitalsbehandlung, 207 Betroffene werden auf Intensivstationen betreut. Seit dem Vortag kamen 24 Covid-Tote hinzu. Insgesamt hat die Pandemie seit ihrem Ausbruch 15.344 Menschenleben in Österreich gefordert.

