Schon die erste Antwort machte deutlich, wie MFG-Kandidat Michael Brunner das Amt des Bundespräsidenten versteht. Seine erste Reise würde nach Russland führen, dann in die Ukraine und schließlich zu den "indirekten Kriegsparteien" EU und USA. Denn, man müsse wieder an den Verhandlungstisch und diese Aufgabe wolle er übernehmen, so Brunner. Sein Vorbild dabei: SP-Bundeskanzler Bruno Kreisky.