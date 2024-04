Bisher unbekannter Job von Ex-Kanzer Sebastian Kurz enthüllt

Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist bei der Europa-Niederlassung von Masdar engagiert. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen des Emirats Abu Dhabi, das sich mit erneuerbaren Energien und Wasserstoff befasst, wie Recherchen des "Standard" und der niederländischen Investigativplattform "Follow the Money" ergaben.

Kurz trat den Posten eines Direktors der Europa-Tochter laut Firmenbuch Ende April 2022 an, also rund sechs Monate nach seinem Abtritt als Bundeskanzler, berichtet der "Standard" in seiner Freitagsausgabe. Die Eigentümer von Masdar sind der milliardenschwere Staatsfond Mubadala und der staatliche Ölkonzern von Abu Dhabi, Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company), der zugleich an der österreichischen OMV zu knapp einem Viertel beteiligt ist.

"Strategische Partnerschaft"

Laut "Standard" dürfte die Zusammenarbeit in den Tagen von Kurz' Kanzlerschaft wurzeln. Ende Juli 2021 vereinbarten die Republik Österreich und die Emirate in Wien eine "strategische Partnerschaft" zur "engeren Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff", wie es damals auf der Website des österreichischen Außenministeriums hieß. Für den Bereich Wasserstoff ist in den Emiraten vor allem Masdar zuständig.

