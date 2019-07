Trump-Regierung "unbeholfen, unfähig"

Der britische Botschafter in Washington hat in internen Vermerken ein verheerendes Bild von der Regierung von US-Präsident Donald Trump gezeichnet. Das berichtete die Zeitung "Mail on Sunday" unter Berufung auf vertrauliche Notizen. "Wir glauben nicht, dass diese Regierung erheblich normaler wird; weniger funktionsgestört; weniger unberechenbar; weniger diplomatisch unbeholfen und unfähig", zitiert das Blatt aus einer Notiz von Botschafter Kim Darroch. Dieser gilt als einer der erfahrensten britischen Diplomaten.

In einer anderen Mitteilung bezeichne dieser die US-Regierung als "einzigartig funktionsgestört". Trump selbst beschreibe der Botschafter als jemanden, der "Unsicherheit ausstrahlt". Ferner schrieb Darroch: "Wir stehen womöglich eher am Beginn einer Abwärtsspirale als einer emotionalen Achterbahnfahrt: Es könnte etwas zum Vorschein kommen, das zu Blamage und Niedergang führt."

Zugleich dürfe Trump aber nicht abgeschrieben werden. Es könne durchaus sein, dass er die Präsidentenwahl 2020 gewinne und "angeschlagen, aber noch am Leben aus den Flammen auftaucht" wie einst Arnold Schwarzenegger im Film "The Terminator".

Echtheit nicht infrage gestellt

Mit seiner Entscheidung, einen angeordneten Militärschlag gegen den Iran im letzten Augenblick abzusagen, habe der Präsident für Verwirrung in der eigenen Regierung gesorgt, schreibt Darroch. Er hält es jedoch für möglich, dass Trump doch noch einen Konflikt mit dem Iran auslöst.

Das britische Außenministerium stellte die Echtheit der Vermerke nicht infrage. "Die Öffentlichkeit erwartet, dass unser Botschafter die Minister mit aufrichtiger, ungeschminkter Einschätzung der Politik in ihrem Land versorgen."

