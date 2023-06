Putin: Ukrainische Gegenoffensive hat definitiv begonnen

"Dies wird durch den Einsatz der strategischen Reserve bestätigt", erklärte Putin am Freitag auf einer Konferenz in Sotschi, von der Ausschnitte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram veröffentlicht wurden. "Die ukrainischen Soldaten haben ihre Ziele in keinem Sektor erreicht", sagte Putin.

Die ukrainischen Streitkräfte hätten zwar keine Erfolge erzielt, die Ukraine verfüge jedoch weiter über Offensiv-Potenzial, so Putin laut Nachrichtenagentur RIA. Eine ukrainische Stellungnahme lag nicht vor. Zuvor hatten beide Seiten schwere Gefechte insbesondere im Osten der Ukraine gemeldet. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar sprach von russischen Angriffen, die abgewehrt würden.

