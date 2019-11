London zeigt Ursula von der Leyen die kalte Schulter

Erneuter Rückschlag für Ursula von der Leyen: Die neue Präsidentin der Europäischen Kommission hat Großbritannien zuletzt mehrmals aufgefordert, einen eigenen EU-Kommissar zu benennen. London denkt jedoch nicht daran. In der Nacht auf Donnerstag wurde Brüssel mitgeteilt, dass man vor der Unterhauswahl am 12. Dezember keinen Kommissar nominieren werde.

Ein entsprechender Brief wurde vom britischen EU-Botschafter Tim Barrow verfasst und der EU-Kommission übergeben, berichtete das Magazin "Politico". Den Erhalt des Schreibens bestätigte gestern eine Sprecherin von der Leyens.

Grund sind nach Angaben Londons Konventionen in Großbritannien, die den Handlungsspielraum einer Regierung kurz vor einer Parlamentswahl einschränken: "Wir haben an die EU geschrieben, um zu bestätigen, dass Großbritannien gemäß Vorwahl-Richtlinien normalerweise keine Nominierungen für internationale Posten in dieser Phase vornehmen sollte", sagte gestern eine Regierungssprecherin in Downing Street 10.

EU leitete ein Verfahren ein

Mit seiner Weigerung will Johnson offenbar vermeiden, mitten im Wahlkampf weitere Zweifel an seinem Willen zum Brexit aufkommen zu lassen. Der Premier war ja gezwungen, eine Verschiebung des für den 31. Oktober geplanten EU-Austritts zu beantragen – obwohl er zuvor versprochen hatte, den Brexit zu diesem Termin "ohne Wenn und Aber" umzusetzen.

In einer ersten Reaktion hat die EU-Kommission gestern ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien eingeleitet. Zugleich setzte die EU-Kommission der britischen Regierung eine Frist bis 22. November, ihre Sicht darzulegen.

Die neue EU-Kommission soll ihre Arbeit am 1. Dezember aufnehmen. Ursprünglich war der Termin schon für den 1. November geplant gewesen – wegen dreier vom EU-Parlament abgelehnter Kandidaten aus Frankreich, Rumänien und Ungarn musste der Start jedoch verschoben werden.

Nach der erneuten Verschiebung des britischen EU-Austritts wäre zumindest theoretisch denkbar, dass nach den Wahlen eine pro-europäische Regierung ins Amt kommt, die den Brexit-Kurs ändert. Dann könnte Großbritannien in der EU bleiben und müsste in der neuen Kommission einen Sitz erhalten.

Nur ein Übergangskandidat?

Wird eine Regierung gebildet, die am Brexit festhält, könnte London für einige Wochen einen Übergangskandidaten nominieren, der beim EU-Austritt auch aus der Kommission ausscheidet. Bis die neue Europäische Kommission vom EU-Parlament bestätigt ist, bleibt die alte Riege unter Jean-Claude Juncker im Amt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Boris Johnson

Ursula von der Leyen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.