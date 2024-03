Gaza: USA scheiterten mit Resolution zu Waffenruhe

Die Not der Menschen im Gazastreifen erschüttert die Welt.

Immer mehr Länder verurteilen bereits das Vorgehen Israels im Gazastreifen. Selbst die USA als engster Verbündeter Israels vollzogen nun einen Kurswechsel und brachten im UNO-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf zu einer Gaza-Waffenruhe ein. Doch vergeblich. Russland und China legten sich quer.

In dem Resolutionsentwurf der USA wurde eine "sofortige Feuerpause" gefordert, die mindestens sechs Wochen andauern solle, "um die Zivilbevölkerung auf allen Seiten zu schützen und die Bereitstellung unverzichtbarer humanitärer Hilfe zu ermöglichen und menschliches Leid zu lindern". Russlands ständiger Vertreter bei der UNO, Wassili Nebensja, teilte dazu mit, die Resolution sei in hohem Maße politisiert worden und bedeute faktisch eine Freigabe für Israels geplante Militäroffensive in der Stadt Rafah. Nebensja sprach von einem "heuchlerischen" Text.

Insgesamt gab es für den US-Vorschlag im Sicherheitsrat elf Stimmen, drei dagegen (Russland, China und Algerien) und eine Enthaltung (Guyana). Es ist nicht das erste Mal, dass das Gremium bei der Beilegung des Gaza-Krieges blockiert. Bislang hatten jedoch stets die USA die Resolutionen anderer Staaten verhindert.

Ungeachtet der wachsenden internationalen Kritik ist Israel weiterhin entschlossen, die geplante Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens durchzuführen. Premierminister Benjamin Netanjahu sagte bei einem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken, man werde das notfalls auch ohne die Unterstützung der USA tun. Es gebe keine Möglichkeit, die Terrororganisation Hamas zu besiegen, ohne Truppen nach Rafah zu entsenden. Israels Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, wurde noch deutlicher: "Selbst wenn sich die ganze Welt gegen Israel wendet, einschließlich der Vereinigten Staaten, werden wir kämpfen, bis die Schlacht gewonnen ist."

800 Hektar beschlagnahmt

Israel hat 800 Hektar Land im besetzten Westjordanland beschlagnahmt. Trotz internationaler Proteste hat die israelische Regierung damit wieder Land für den Siedlungsbau im Westjordanland ausgewiesen. Finanzminister Bezalel Smotrich sagte, das Gebiet im Jordantal sei zum "Staatsgebiet" erklärt worden. Nach Angaben von israelischen Aktivisten handelt es sich um die größte Beschlagnahmung von palästinensischen Gebieten seit 1993. Die Palästinensische Autonomiebehörde verurteilte den Schritt auf das Schärfste. Sie betrachtet das Westjordanland als Teil eines künftigen palästinensischen Staates.

