Das Feilschen um die Zukunft der Erde: Kann der UNO-Gipfel das Klima retten?

Der heute in Madrid beginnende 25. UNO-Weltklimagipfel wird zum Gradmesser dafür, was die globalen Klimaproteste bewegt haben. Die Erwartungen der Öffentlichkeit sind enorm und können fast nur noch enttäuscht werden. Denn Wissenschaftler schlagen Alarm: Werden die weltweiten Treibhausgasemissionen zwischen 2020 und 2030 nicht um 7,6 Prozent zurückgefahren, reicht es nicht für das Ziel des Pariser Klimaabkommens.

1 Warum findet der Klimagipfel in Madrid statt?

Die COP25, wie der von 2. bis 13. Dezember dauernde Gipfel auch genannt wird, hat eine sehr turbulente Vorgeschichte: Ursprünglich in Brasilien geplant, sollte die Klimakonferenz dann von Costa Rica und Chile ausgerichtet werden, bevor sie schließlich nach Madrid verlegt wurde, nachdem Santiago de Chile sich aufgrund der jüngsten Proteste nicht in der Lage sah, die COP25 zu veranstalten.

2 Wie läuft der Gipfel ab?

In der ersten Woche werden bei den zwischenstaatlichen Verhandlungen vor allem die Experten unter sich sein, in der zweiten Woche werden auch etliche Minister und Regierungschefs ins Geschehen eingreifen. Insgesamt werden in Madrid mehr als 20.000 Teilnehmer erwartet.

3 Was sind die Ziele des Gipfels?

Die Vertragsstaaten haben es sich zum Ziel gesetzt, die letzten offenen Punkte für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens auszuhandeln. Ein Teil dessen wurde bereits bei der Konferenz im Vorjahr geklärt. Heuer wird es unter anderem um die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen gehen. Offen ist etwa Artikel 6 der Pariser Konvention, in dem es unter anderem um die Anrechnung von Klimaschutzmaßnahmen in anderen Ländern geht. Derzeit ist das Ziel eine Begrenzung der Erderwärmung auf maximal zwei Grad bis zum Ende des Jahrhunderts im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Angestrebt werden jedoch 1,5 Grad.

4 Was hat sich seit der jüngsten Klimakonferenz verändert?

Die anhaltenden Klimaschutzproteste haben seit der Konferenz in Polen im Dezember 2018 zumindest auf nationaler Ebene die Klimapolitik geprägt. Seit Kattowitz hat sich unter anderem auch die EU das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Die Vereinigten Staaten gehen in eine andere Richtung: Präsident Donald Trump hat Anfang November offiziell den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen angekündigt. Auch Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro liebäugelt mit einem Rückzug.

5 Wie hat sich das Klima weltweit verändert?

Während einzelne Staaten in den vergangenen Jahrzehnten einen Emissionsrückgang verzeichnen konnten, steigen die CO2-Emissionen global weiter. Seit 1970 hat sich der weltweite Ausstoß laut Weltbank beinahe verdoppelt. Der größte Emittent ist nach wie vor China, gefolgt von den USA und der EU. Während sich die Bilanz vor allem in China zuletzt deutlich verschlechtert hat, ist die Menge der Treibhausgasemissionen in der EU im Vergleich zu 1990 um mehr als 20 Prozent gesunken. In Österreich sind die Treibhausgasemissionen in den vergangenen Jahren – mit einer Ausnahme im Vorjahr – gestiegen.

6 Es gab bisher schon 24 UNO-Klimakonferenzen. Sind diese großen Gipfel überhaupt sinnvoll?

Ja. Zwar reichen die bisherigen Ziele nicht aus, um die globale Erderwärmung zu begrenzen. Doch ohne sie gäbe es viele Pläne überhaupt nicht. Experten sagen sogar, dass sich die Erde komplett ohne Klimapolitik bis 2100 um 4,8 Grad Celsius erwärmen würde.

7 Nimmt auch Greta Thunberg am Klima-Gipfel teil?

Greta Thunberg ist noch auf dem Meer. Die Klimaaktivistin segelt mit einem Youtuber-Pärchen auf dem Katamaran "La Vagabonde" nach Europa. Pünktlich schafft sie es nicht – sie kommt erst am Dienstag in Lissabon an. Von dort muss sie noch ins 600 Kilometer entfernte Madrid kommen.

„Verrückte Ideen“ und der „politische CO2-Ausstoß“

In Oberösterreich gehen die Erwartungen an die Klimakonferenz in Madrid auseinander.

Ökonom Friedrich Schneider fordert, dass „konkrete Maßnahmen, Aktions- und Zeitpläne“ beschlossen werden. Der Druck auf die einzelnen Staaten müsse steigen. Schneider ist für den Einsatz marktwirtschaftlicher Instrumente, Anreize und etwa eine ökosoziale Steuerreform in Österreich. „Der Weckruf der Jugend bei den Klimaprotesten ist wichtig, auch wenn sie manchmal verrückte Ideen hat, aber die hatten wir früher auch“, sagt Schneider, der wissenschaftlicher Leiter des Energieinstituts an der Linzer Kepler-Universität ist.

Kritisch äußert sich Günter Rübig, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Oberösterreich: „Was ich von der Klimakonferenz erwarte, ist, dass der CO2-Ausstoß rund um Madrid wieder stark steigt, weil viele Politiker und Teilnehmer dort hinfliegen.“ Das Klimathema sei global. Asien und die USA müssten in die Pflicht genommen werden, Österreich stehe für 0,2 Prozent der Emissionen. Auf die Erderwärmung müsse man sich einstellen, und ihr mit technologischen Innovationen begegnen statt mit noch strengeren Zielen.

Anders sieht das Maria Buchmayr, Umweltsprecherin der Grünen Oberösterreich: „Die Klimakrise schlägt auch bei uns voll durch. Hitze, Dürre, Starkregen und höheres Risiko für Hochwasser sind die Folge.“ Bei der Konferenz müssten die Staaten und die EU ihre Zielvorgaben nachbessern. „Das fordern alle Experten, weil sonst Kippeffekte drohen und damit die Klimakatastrophe rapide beschleunigt wird“, sagt Buchmayr.