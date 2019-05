"Das Ende ist nahe": Theresa May steht unmittelbar vor dem Rücktritt

Sie trifft am Morgen Graham Brady, den Vorsitzenden des "1922-Ausschusses", der ihr mitteilen wird, dass sie die Unterstützung der Hinterbänkler in der Regierungsfraktion verloren hat.

Mays Kabinett ist sowieso in Aufruhr. Andrea Leadsom, die Ministerin für Parlamentsfragen, ist am Mittwochabend aus Protest gegen Mays Brexit-Kurs zurückgetreten. Es war der 36. Minister-Abgang in nur drei Jahren.

Bereits seit Wochen angezählt

Die Tage der Premierministerin waren schon seit Wochen gezählt, nachdem sie gezwungen worden war, zu versprechen, dass sie für die zweite Phase der Brexit-Gespräche nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Dann nämlich wird es um die konkrete Ausgestaltung des Brexit gehen, den Mays Fraktion lieber einem ausgewiesenen Hardliner überlassen will.

Immerhin konnte sich die Regierungschefin noch ausbitten, in einem letzten Versuch über den von ihr ausgehandelten Austrittsvertrag im Unterhaus abstimmen zu lassen. Drei Mal war er schon abgelehnt worden, ein vierter Anlauf sollte Anfang Juni erfolgen.

Als May am Mittwoch in einer Erklärung vor dem Unterhaus ihr "Gesetz über das EU-Austrittsabkommen" vorstellte, wurde deutlich, wie isoliert die Premierministerin ist. Und das ganz buchstäblich: Die meisten Hinterbänkler verließen den Sitzungssaal, als May sich den Fragen der Opposition stellen musste. Und die halbe Kabinettsmannschaft zog es vor, erst gar nicht zu erscheinen.

Die Minister nicht empfangen

Die Minister waren entrüstet, dass May bei den Themen Zollunion und zweites Referendum Kabinetts-Absprachen überging, um die Stimmen von abtrünnigen Labour-Abgeordneten einzufangen. Als Außenminister Jeremy Hunt und Innenminister Sajid Javid um ein Gespräch mit May in ihrem Amtssitz baten, wurde ihnen eine Audienz verwehrt. May habe wohl, spottete einer ihrer Fraktionskollegen, "in der Downing Street das Sofa gegen die Tür gestellt".

Die Schlagzeilen der Zeitungen am Donnerstag waren dann verheerend für die Premierministerin: "Kabinett-Coup", "Unter Belagerung", "Das Ende ist nahe", "May zieht sich in den Bunker zurück", "Die letzten Stunden". In einem Leitartikel nach dem anderen wurde die Regierungschefin beschworen, die Konsequenzen zu ziehen und ihren Platz zu räumen.

Bisher hatte sich May immer vor dem endgültigen Aus retten können. Sie ist immer wieder abgeschrieben, als Auslaufmodell und sogar als "Zombie-Premierministerin" bezeichnet worden. Dass sie stets den Anfeindungen widerstand, machte sie zur Stehauffrau des Königreichs. Ihre Verbissenheit wurde zum Markenzeichen.

Wie hoch muss ihre Schmerzschwelle sein, fragte man sich, wenn sie wiederholt vom Unterhaus abgewatscht wurde? Doch nun wurde es zu eng für sie. Seit Monaten hatte May wenig mehr gemacht, als Zeit zu schinden.

