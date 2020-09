Coronavirus: Tschechischer Gesundheitsminister tritt zurück

Vojtech sagte am Montag gegenüber Journalisten, dass er Premier Andrej Babiš seine Resignation bereits übermittelt habe, wie die Nachrichtenagentur CTK meldete. Er begründete seine Entscheidung damit, dass er Raum zur Lösung der Pandemie schaffen wolle. In Tschechien liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bei 193.

Noch am Sonntag hatte er den Ausnahmezustand angedroht, sollten die Corona-Fälle weiter drastisch ansteigen. Die Regierung solle einen solchen Schritt am Montag diskutieren, sagte er am Sonntag in einer Fernsehdiskussion. In den vergangenen 14 Tagen belief sich die Zahl der positiv Getesteten pro 100.000 Einwohner in Tschechien auf 193 laut dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten.

