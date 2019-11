Chile: 2020 Referendum über neue Verfassung

Nach wochenlangen gewaltsamen Massenprotesten haben sich Regierung und Opposition in Chile auf den Weg zu einer neuen Verfassung geeinigt. Im April 2020 soll ein Referendum über eine neue Verfassung abgehalten werden.

Die Wähler sollen dabei gefragt werden, ob das noch aus der Zeit von Diktator Augusto Pinochet (1973–1990) stammende Verfassungswerk ersetzt werden und wie eine Neufassung aussehen sollte. In der jetzigen Fassung ist jedoch nicht die Verantwortung des Staates für Bildung und Gesundheitsversorgung verankert. Dies sind zwei zentrale Forderungen der Demonstranten in Chile. Zudem gibt es Kritik an der starken Bündelung von Machtbefugnissen bei der Zentralregierung und begrenzten Einflussmöglichkeiten der Bürger.