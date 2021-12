Altkanzlerin Merkel für deutsche Bundesversammlung nominiert

Merkel ist nämlich von der CDU-Fraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommern für die deutsche Bundesversammlung nominiert worden. Die SPD-Fraktion will dem Vernehmen nach den Schlagersänger Roland Kaiser aufstellen, die Linke unter anderem den Sänger Dirk Zöllner.

Merkel hatte ihr Amt am heutigen Mittwoch nach 16 Jahren an den neuen sozialdemokratischen Kanzler Olaf Scholz übergeben. Die Bundesversammlung besteht aus den 736 Bundestagsabgeordneten und noch einmal so vielen Wahlpersonen, die von den Landtagen bestimmt werden. Merkels Heimatbundesland Mecklenburg-Vorpommern stehen dabei 16 Wahlfrauen und Wahlmänner zu. Bei der Wahl am 13. Februar 2022 will der sozialdemokratische Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier erneut antreten.