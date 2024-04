Schweizer Jugendstrafen – zehn Tage soziale Arbeit für Mord

Das Schweizer Bundesgericht in Lausanne am Genfersee

Wenn in der Schweiz ein zehnjähriges Kind einen Ladendiebstahl begeht, macht es sich strafbar. Denn im Nachbarland liegt die Strafmündigkeit bei nur zehn Jahren – aber erst ab dem 15. Geburtstag dürfen in Extremfällen Haftstrafen verhängt werden. Diese fallen vergleichsweise niedrig aus: Während 15-Jährige in Österreich mit einem Freiheitsentzug von bis zu zehn Jahren bestraft werden können, darf er in der Schweiz maximal ein Jahr dauern. "Die Strafen sind eher niedrig, weil es bei derart jungen Tätern immer zuerst um die Prüfung von Schutzmaßnahmen geht", sagt der Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege, Patrik Killer.

Das Schweizer Modell ist auf erzieherische und therapeutische Maßnahmen ausgerichtet. "Ein 13-Jähriger könnte bei uns einen Mord begehen, und die Maximalstrafe ist zehn Tage gemeinnützige Arbeit", sagt Killer. Im Vordergrund stehen die Schutzmaßnahmen, etwa die Unterbringung in einer offenen oder geschlossenen Station. Dort steht der Jugendliche unter Beobachtung von Sozialpädagogen, Psychiatern und Psychologen. "Dann wird der Maßnahmenplan festgelegt", sagt der Experte.

Der Strafkatalog bei unter 15-Jährigen sieht in der Schweiz ausschließlich zwei mögliche Sanktionen vor: als gelinderes Mittel ein Verweis ("eine Art Gelbe Karte"), als schärfere Konsequenz eine "persönliche Leistung" von bis zu zehn Tagen. Für über 15-Jährige beträgt das Höchstmaß dabei maximal drei Monate.

In der Schweiz gibt es für junge Täterinnen und Täter ein breites Netz an speziellen Einrichtungen, was auch kostenintensiv ist. Ein Strafrecht nach diesem Modell funktioniere immer nur "mit der entsprechenden Infrastruktur", sagt Killer. Im Hinblick auf die aktuelle Debatte in Österreich warnte er im Gespräch mit der Austria Presse Agentur, "Äpfel mit Birnen zu vergleichen".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper