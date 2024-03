Explosion und Schüsse in Moskauer Konzerthalle "Crocus"

Es habe sich um mindestens drei Personen in Tarnkleidung gehandelt, meldete die Nachrichtenagentur RIA. Bei dem Vorfall in der "Crocus-Halle" habe es Verletzte gegeben. Die Nachrichtenagentur TASS meldete eine Explosion in der Halle, in der ein Feuer ausgebrochen sei. Die Polizei sei vor Ort, hieß es bei der Agentur RIA weiter.

Eine Stellungnahme der Behörden lag zunächst nicht vor.

Ein Video auf X zeigt die Konzerthalle "Crocus" in Flammen

