Salvini protestiert gegen McDonalds´s Österreich-Werbung

Stein des Anstoßes ist das Werbeplakat mit dem Slogan "Für echte Mampfiosi", mit dem in Österreich für einen neuen Burger geworben wird. "Alle Italiener sind Mafiosi? Wie traurig..." schrieb der Innenminister und Chef der rechten Lega auf Twitter. Mit dem Kampf gegen die Mafia hätten Italiener zu Stolz und Würde zurückgefunden, kommentierte er zudem. In seinem Posting schrieb er allerdings fälschlicherweise, dass das Plakat in Deutschland erschienen sei.

Schon seit Tagen häufen sich die Proteste gegen die Werbung. In Österreich lebende Italiener hätten bereits bei der Fastfood-Kette vehement protestiert, berichteten italienische Medien. Nicht nur das Plakat, auch eine McDonald´s-App verwendete das Mafia-Stereotyp: In einer Nachricht, die an Kunden versendet wurde, stand der Satz "Hey Mafioso, try our new Bacon della Casa now! Bella Italia!" auf Englisch übersetzt. Auch der Präsident der Antimafia-Kommission in Italien hatte sich dazu bereits kritisch zu Wort gemeldet. McDonald´s hat sich dafür inzwischen entschuldigt und erklärt, "Mampfioso" wäre versehentlich mit "Mafioso" übersetzt worden. Die Push-Nachricht auf Englisch wurde daraufhin eingestellt.

Panino “Estate italiana” in Germania: “Per veri MAFIOSI” (gioco di parole con “mampfen” = sbafare...).

Italiani tutti mafiosi? Che tristezza... Abbiamo ritrovato orgoglio e dignità, indietro non si torna! ??? pic.twitter.com/UiTvFgxA4g — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 21, 2019

