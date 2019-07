Papst Franziskus empfängt Putin zum dritten Mal im Vatikan

Es ist bereits das dritte Treffen zwischen Franziskus und dem Kreml-Chef. 2013 und 2015 gab es ebenfalls Audienzen für Putin. Neben dem Papst trifft Putin auch Italiens Regierungschef Giuseppe Conte. Das letzte Treffen zwischen dem Pontifex und dem Kreml-Chef war besonders brisant wegen des Ukraine-Konflikts, den Papst Franziskus immer wieder anprangert. Bei dem Treffen vor vier Jahren sparte der Argentinier nicht mit klaren Worten und Zeichen, mit denen er Frieden forderte. Dennoch hatten Staatsmedien in Moskau die Zusammenkunft als Coup des Kreml in Krisenzeiten mit dem Westen bezeichnet.

Zur Sprache kamen bei vergangenen Treffen auch der Krieg in Syrien und die Christenverfolgung in dem Land sowie die Beziehungen zwischen katholischer und orthodoxer Kirche. Immer wieder wird spekuliert, dass Franziskus Russland besuchen will. Doch die russisch-orthodoxe und die katholische Kirche sind gespalten - daher war noch nie ein Papst in dem Land.

Video: Wladimir Putin absolviert am Donnerstag unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen einen eintägigen Besuch in Rom.