Migrantenzustrom nach Griechenland hält unvermindert an

Am Wochenende setzten nach Angaben des Athener Bürgerschutzministeriums insgesamt 569 Migranten zu den griechischen Inseln Lesbos, Chios, Kos und Samos sowie einigen anderen kleineren Eilanden über.

Zusätzlich seien am Montagvormittag weitere 85 Migranten vor den Inseln Kos und Symi sowie 37 Migranten vor der kleinen Hafenstadt Alexandroupolis im Nordosten Griechenlands aufgegriffen worden, teilte die Küstenwache mit.

Dies hat zur Folge, das die Registrierlager auf den Inseln weiterhin überfüllt bleiben - obwohl Athen täglich Hunderte Migranten zum Festland bringt. Es handelt sich um Menschen, die gute Chancen haben, Asyl in Griechenland zu bekommen.

Zurzeit harren in den Registrierlagern und anderen Unterkünften der Inseln im Osten der Ägäis knapp 35.700 Menschen aus, wie das griechische Bürgerschutzministerium am Montag mitteilte. Am schlimmsten ist die Lage im Lager von Samos. Es hat eine Aufnahmekapazität für 648 Menschen. In und um das Lager leben aber mehr als 6.000 Menschen.