Italien verbietet Privatfeiern, Lokale müssen früher schließen

So sollen Privatfeiern in größerem Kreis verboten werden. "Wir müssen die Maßnahmen wieder verschärfen, um die Epidemiekurve unter Kontrolle zu bringen", sagte Speranza dem öffentlich-rechtlichen Sender RAI 3. Zugleich versicherte er, dass die Bedingungen für einen gesamtstaatlichen erneuten Lockdown nicht vorhanden seien.

Ansammlungen vor Lokalen sollen verhindert werden

Der Gesundheitsminister bestätigte, dass die Regierung die Sperrstunden der Lokale neu regeln will. Versammlungen vor Bars und Restaurants sollen vermieden werden. Auch bei Kontaktsport soll es zu Einschränkungen kommen. Die Zahl der Neuinfektionen in Italien steige, liege jedoch unter dem Niveau anderer Länder wie Frankreich, sagte der Minister.

Bereits am Montag könnte die italienische Regierung eine neue Verordnung zur Verschärfung der Maßnahmen erlassen. Die Regierung von Giuseppe Conte will außerdem die Quarantäne auf zehn Tage verkürzen. Künftig soll außerdem ein negativer Coronatest genügen, um die Quarantäne zu beenden. Bisher sind in Italien zwei negative Covid-10-Tests nötig.