EU-Behörde deckte Millionenbetrug bei China-Importen auf

Die Ermittlungen begannen demnach mit kleineren Lieferungen von Schuhen und Textilien in Italien, insgesamt seien nun mindestens elf EU-Staaten von dem ausgeklügelten Betrug betroffen.

Konkret geht es um Güter, die laut Olaf von britischen Firmen anscheinend über verschiedene Wege in die EU importiert und in der Slowakei gebündelt wurden. Bei dem Prozess seien durch fehlerhafte Zolldeklarationen wohl 14 Millionen Euro verloren gegangen. Außerdem hätten die Betrüger beim weiteren Transport bis zu 93 Millionen Euro an Mehrwertsteuer nicht gezahlt, schrieb die Behörde. Die Güter seien wahrscheinlich auf dem Schwarzmarkt verkauft worden.