Der Chef-Mäusefänger geht in Rente

Palmerston, der Chef-Mäusefänger des britischen Außenministeriums, geht in Rente. Die schwarz-weiße Katze zieht sich nach mehr als vier Jahren im diplomatischen Dienst aufs Land zurück, wie am Freitag Sir Simon McDonald, der Außenamt-Staatssekretär und Leiter des diplomatischen Dienstes, bekanntgab. "Jeder im Außenministerium", verlautbarte Sir Simon, "wird ihn vermissen (unsere Mäuse nicht so sehr)."

Der sechsjährige Kater, der es immerhin zu einem eigenen Wikipedia-Eintrag und zum Titel des "Obersten Mäusejägers des Außenministeriums" brachte, stammt aus einfachen Verhältnissen. Er war ein Streuner, der im Londoner Tierheim Battersea landete, bevor er von einem Angestellten des Außenministeriums entdeckt und rekrutiert wurde. Man benannte ihn nach dem berühmten britischen Diplomaten Lord Palmerston, der Mitte des 19. Jahrhunderts das britische Weltreich geleitet hatte. Mittlerweile hat der Chef-Mäusefänger einen eigenen Twitter-Account (@DiploMog) mit mehr als 105.000 Followern.

Interesse an fremden Revieren

Er machte schnell Karriere. Seinen Dienst trat er am 13. April 2016 an, und schon Anfang Mai konnten britische Zeitungen melden, dass Palmerston seine erste Maus gefangen hatte. Am 26. Juli des gleichen Jahres drang der Kater erstmals ins Machtzentrum britischer Politik ein, als die berühmte schwarze Tür zur Nummer 10, Downing Street, der Residenz des Premiers, offen gelassen wurde. Die Polizei musste ihn entfernen. Worauf Palmerston sich in einer Art Sitzstreik auf den Stufen vor der Nummer 10 niederließ. Auf seinem Twitter-Account ließ er zu dem Zwischenfall verlauten: "Ich wollte nur mal sehen, was hinter der Tür ist."

Sein Interesse an fremden Revieren brachte ihn aber in Konflikt mit der Hauskatze der Downing Street. Larry, dessen offizieller Titel "Chief Mouser to the Cabinet" lautet, also ‚Oberster Mäusejäger des Kabinetts", konnte sich schon aus Protokollgründen Palmerstons Provokation nicht gefallen lassen. Es kam zu mehreren Kämpfen zwischen beiden Katern, die an Heftigkeit und Gewalttätigkeit zunahmen. Da wurde Palmerston ein Stück Fell aus dem Nacken gerissen, da musste Larry tierärztlich behandelt werden, nachdem seine rechte Pfote verletzt worden war. Der Fotograf Steve Back, der viele Auseinandersetzungen hautnah miterlebte, war entsetzt: "Die Kämpfe gehen seit Wochen weiter. Sie werden sich noch gegenseitig umbringen."

Eskalation vermieden

Zum Glück kam es dazu nicht. Wem genau die diplomatische Leistung gelang, einen relativen Frieden zwischen beiden Katern zu stiften, ist nicht bekannt, aber eine Eskalation konnte vermieden werden. Als London Ende März wegen der Corona-Pandemie in den Lockdown ging, zog Palmerston mit einem Beamten des Außenministeriums zusammen und wechselte von der Stadt aufs Land.

Das hat ihm so gut gefallen, dass er sich entschied, dort zu bleiben und seinen aktiven Dienst im Außenministerium zu beenden. Stolz ist Palmerston darauf, wie er in seinem Abschiedsbrief an Sir Simon McDonald unterstrich, "mein eigenes paralleles diplomatische Netzwerk" aufgebaut zu haben. Er meint damit die "Diplokatzen und Diplohunde", die in britischen Botschaften in aller Welt dienen und dem britischen diplomatischen Dienst jede Menge an positiver PR einbringen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Jochen Wittmann