Bayern: Mutter wohl von Ex-Partner getötet

Der 33-jährige Ex-Partner der Frau soll die 35-Jährige vor ihrem Wohnhaus angegriffen und durch Stiche schwer verletzt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nachbarn eilten der Frau am Sonntagabend sofort zu Hilfe und verständigten den Notruf.

Zahlreiche Einsatzkräfte kümmerten sich um die Frau sowie ihre zwei kleinen Kinder, die sich noch im Wohnhaus befanden. Trotz aller Bemühungen der behandelnden Ärzte kam laut Polizei jede Hilfe für das Opfer zu spät. Die Frau starb in der Nacht in einem Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter war zu Familienangehörigen geflüchtet, ließ sich dort aber den Angaben zufolge noch am Sonntagabend widerstandslos festnehmen. Am Montag wurde gegen ihn ein Haftbefehl erlassen, woraufhin der Deutsche ins Gefängnis eingeliefert wurde.

Die Kinder des Opfers wurden in Abstimmung mit dem Jugendamt bei Angehörigen untergebracht und betreut. Zum Motiv und weiteren Hintergründen der Tat können der Polizei zufolge aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht werden.