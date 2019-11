13 französische Soldaten bei Hubschrauberabsturz in Mali getötet

Der Elysée-Palast sprach am Dienstag in einer Erklärung von einem "Unfall der beiden Helikopter bei einem Kampfeinsatz gegen Jihadisten". Präsident Emmanuel Macron sprach den Angehörigen der Soldaten sein Beileid aus. Auch das Bundesheer ist an der UNO-Mission in Mali beteiligt.

