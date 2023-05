WhatsApp-Nachrichten können jetzt nachträglich bearbeitet werden

WhatsApp führt eine neue Funktion ein, mit der es möglich sein wird, Nachrichten nachträglich zu bearbeiten. Das kündigte der zum Facebook-Konzern Meta gehörende Messenger-Dienst in einem Blog-Beitrag an. "Für den Fall, dass du einen Fehler gemacht hast oder einfach deine Meinung änderst, kannst du jetzt deine gesendeten Nachrichten bearbeiten", steht in dem Beitrag. Nutzerinnen und Nutzer sollten somit mehr Kontrolle über ihre Chats erhalten, heißt es weiter.

Um Nachrichten zu bearbeiten, müssen WhatsApp-Nutzer nur auf eine bereits gesendete Nachricht tippen und in dem dann aufscheinenden Menü auf "Bearbeiten" tippen. Eine Einschränkung gibt es jedoch: Nachrichten lassen sich nur bis zu 15 Minuten nach dem ursprünglichen Versenden ändern. Damit es mit dem Chatpartner keine Missverständnisse geben kann, werden editierte Nachricht en mit dem Zusatz "bearbeitet" versehen. Was genau geändert wurde bzw. wie der Änderungsverlauf aussieht, wird jedoch nicht ersichtlich sein. Wie WhatsApp betonte, soll die neue Funktion nichts am Schutz für die versendeten Nachrichten ändern. Die würden weiterhin Ende-zu-Ende-verschlüsselt übertragen.

Die Bearbeitungsfunktion soll in den kommenden für Nutzer weltweit ausgerollt werden. Erst vor einer Woche hatte WhatsApp mit "gesperrten Chats" eine weitere neue Funktion angekündigt.

Autor Thomas Nigl Online- und Technik-Redakteur Thomas Nigl