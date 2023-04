Era 300: Sonos, die Beatles und ein besonderes Hörerlebnis

Gerne erinnere ich mich an den Musikunterricht zurück, den ich seinerzeit im Gymnasium genossen habe. Vor allem an eine Stunde, in der unser Professor erklärte, was Stereo-Sound ist. Zur Veranschaulichung hörten wir im Klassenzimmer Aufnahmen der Beatles. Am Verstärker drehte unser Lehrer die Balance zunächst auf die eine Seite und später auf die andere Seite. Und siehe da: Bei "Come Together" ist die linke Seite den Gitarren von George Harrison und John Lennon sowie dem E-Piano von Paul McCartney vorbehalten. Ringo Starr am Schlagzeug darf sich rechts ganz alleine austoben.

Erinnerungen an die geschilderte Musikstunde wurden wach, als der neue Era 300 zum Test bei mir eintraf. "Bahnbrechenden 3D-Sound" verspricht Hersteller Sonos großmundig. Wie würde sich dieser Sound anhören – und was würde wohl aus dem Stereo-Sound meiner geliebten Beatles werden? Mein Erfahrungsbericht mit dem neuen Sonos Era 300:

Neu heißt beim Era 300 tatsächlich völlig neu. Bisher gab es bereits den Sonos One (dessen Weiterentwicklung jetzt Era 100 heißt) und den größeren Sonos Five. Was Größe und Sound-Volumen betrifft, reiht sich der Era 300 genau dazwischen ein. Eine durchaus sinnvolle Ergänzung des bestehenden Portfolios.

Im Inneren befinden sich sechs Treiber, die den Klang nach links und rechts sowie nach vorne und oben leiten. Damit soll gewährleistet werden, dass schon ein einzelner Lautsprecher Stereo-Sound liefert. Auch Surround-Sound beherrscht der Speaker, und zwar im Dolby-Atmos-Format. Um ein ideales Heimkino-Erlebnis zu schaffen, empfiehlt der Hersteller, zwei Era 300 als rückwärtige Lautsprecher mit einer Soundbar zu kombinieren. Schade ist, dass sich die Dolby-Atmos-Unterstützung beim Musikhören auf Apple Music und Amazon Music beschränkt.

Auch äußerlich vermag der Era 300 aufzufallen. Das Design des viereinhalb Kilo schweren Lautsprechers ist modern und mutig, neu ist zudem eine praktische Touchbar, mit der die Lautstärke justiert wird.

Konnektivität: Der Era 300 verbindet sich – wie andere Sonos-Speaker auch – per WLAN (mit WiFi-6-Unterstützung). Über die Sonos-App wird die Musik ausgewählt und die Wiedergabe gesteuert. In der App lassen sich Streamingdienste wie Spotify, Apple Music oder Amazon Music verbinden. Mit dabei sind ein USB-C-Line-in sowie Bluetooth-Unterstützung. Der Era 300 ist weiters mit Mikrofonen ausgestattet, was einerseits Sprachbefehle ermöglicht und andererseits das sogenannte Trueplay-Tuning erlaubt. Hier ermittelt das Gerät die Raumakustik und stimmt anschließend den Sound auf den Raum ab.

Wie klingt der Era 300? Das Klangbild ist sehr ausgewogen mit klaren Höhen und Mitten sowie einem kräftigen Bass. Und man braucht nicht (mehr) unbedingt zwei Lautsprecher, um zu hören, dass sich die Beatles beim Stereo-Mix ihrer Alben besondere Mühe gegeben haben. Sonos’ Ankündigung einer "breiten Stereo-Soundbühne" ist hier keineswegs übertrieben. Und das schafft der Era 300 schon als einzelner Lautsprecher – ein Vorhaben, an dem viele andere Kompaktlautsprecher scheitern.

Autor Thomas Nigl Online- und Technik-Redakteur Thomas Nigl