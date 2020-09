Apple: Wie die Zeit vergeht

Das Apple-Event im September ist jedes Jahr ein Fixpunkt für Freunde der Firma mit dem Apfel. Schließlich werden dann traditionell die neuen iPhones vorgestellt. Doch heuer legte das Corona-Virus die Produktionsketten lahm, weshalb das Unternehmen bereits vor dem Event durchblicken ließ, dass die neuen Handys wohl frühestens im Oktober vorgestellt werden. Der Pandemie geschuldet war auch, dass die Präsentation nicht wie sonst vor zahlreichen jubelnden Fans, sondern per Videostream übertragen wurde. Als Hintergrund diente keine schwarze Leinwand, sondern Bilder aus dem Apple Park, dem ringförmigen Hauptquartier der Firma. Statt der neuen iPhones war diesmal die Watch das Aushängeschild der Präsentation, die unter dem Motto "Time flies" stand. Die Watch hat in der sechsten Ausgabe einen neuen Sensor erhalten, der die Sauerstoffsättigung im Blut messen kann. Angetrieben wird die Uhr vom neuen S6-Chip, der auf dem A13-Bionic-Chip aus dem iPhone 11 basiert. Preislich startet die Watch Series 6 – wie schon ihre Vorgängerin – bei 429 Euro. Dazu gibt es dehnbare Kunststoffbänder ohne Verschluss in einer glatten und geflochtenen Variante (siehe Bild oben). Diese passen auch auf die neue Watch SE, die analog zum iPhone SE eine günstigere Version darstellt. Sie gleicht der Watch Series 5, es fehlt allerdings das "Always On Display", das die Uhrzeit durchgängig anzeigt. Dafür ist die Watch SE schon ab 299 Euro zu haben. Beide Modelle kommen am 22. September in den Handel.

iPad Air gleicht dem iPad Pro

Auch bei den iPads wurde aufgefrischt. Das iPad Air, das preislich zwischen dem günstigen iPad und dem teureren iPad Pro liegt, erhält ein neues Gehäuse. Dieses orientiert sich mit seinem kantigeren Design und kleinen Bildschirmrändern am iPad Pro, während die Vorjahresversion noch dem normalen iPad ähnelte. Als Prozessor dient der neue A14-Chip, der wohl auch die neuen iPhones antreiben wird. Es gibt fünf Farbversionen, der Einstiegspreis liegt bei 649 Euro. Auch das klassische iPad wurde überarbeitet, allerdings nur intern. Der A12-Chip aus dem iPhone XS verbessert die Leistung, der Preis für die Basisversion liegt bei 379 Euro. Beide Geräte sind ab Oktober erhältlich.

Schon jetzt verfügbar sind die neue iOS-Version und deren iPad-Pendant. iOS 14 bringt erstmals Widgets auf den Home-Bildschirm, wie man sie von Android kennt. Mittels Smart Stack soll immer das richtige Element zum richtigen Zeitpunkt angezeigt werden.