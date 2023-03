Umstyling bei "Germany's next Topmodel": Die heftigsten Veränderungen

Die Folge, in der die Kandidatinnen neue Haarschnitte verpasst bekommen, ist das Highlight jeder Topmodel-Staffel. Am Donnerstagabend war es wieder so weit: Elf der verbliebenen 18 Teilnehmerinnen wurden zum Umstyling gebeten. Bei Top-Promi-Frisören aus Hollywood in den besten Händen, ließen die (meisten) Nachwuchsmodels das Prozedere über sich ergehen, ohne vorher zu wissen, welchen neuen Look sie am Ende bekommen. Nur eine kneifte: Die 20-jährige Sarah aus Osnabrück weigerte sich in Tränen aufgelöst, sich von ihrer langen schwarzen Mähne zu trennen. Lieber stieg sie aus der Castingshow aus, als nur einen Zentimeter ihrer Haarpracht einzubüßen.

Andere Kolleginnen waren mutiger: Die Berlinerin Selma sah nicht nur ihre langen Haare auf dem Fußboden wieder, sie bekam auch eine nicht alltägliche, neue Farbe auf den Kopf - "eine Farbe, die wir noch nie bei GNTM hatten", wie Heidi Klum kryptisch ankündigte. Schließlich sah sich die 18-Jährige mit pinkem Stufenschnitt im Spiegel wieder. Einen Kurzhaarschnitt erhielt auch Anya. Die 19-Jährige hatte sich zuvor ein "radikales Umstyling" gewünscht. Als ihre Haare aber immer kürzer wurden, musste auch die Berlinerin schlucken.

Eine neue Frisur, wenn auch weniger heftig, bekam auch die Niederösterreicherin Lara verpasst. Die zweite österreichische Kandidatin, Elsa aus Baden, wurde nicht zum Umstyling geladen und verfolgte das Ergebnis von der Modelvilla aus.

Vorher-Nachher: Die neuen Looks der Topmodel-Kandidatinnen sehen Sie in der Bildergalerie:

Bildergalerie: Tränenreiches Umstyling bei "Germany's Next Topmodel" (Foto: ProSieben/Richard Hübner) Bild 1/16 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heidi Klum Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.