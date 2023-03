Überraschung bei den Oscars: So hat man Lady Gaga noch nie gesehen

Lady Gaga sang "Hold My Hand" aus dem Film "Top Gun: Maverick".

Wandelbar war die 36-jährige Künstlerin in ihrer langen Karriere schon immer. Bei der Oscar-Gala Sonntagabend in Hollywood bewies Sängerin Lady Gaga ("Poker Face") einmal mehr, wie man mit einem Outfit alle Blicke auf sich zieht.

Auf dem beigefarbenen Teppich vor dem Dolby Theatre in L.A. präsentierte sich die 36-Jährige, die für den besten Filmsong nominiert war, in einem schwarzen, transparenten Kleid von Versace. Die Robe besticht vor allem durch ihre Rückenansicht: Die Kreation, die auch schon Topmodel Gigi Hadid auf dem Laufsteg präsentierte, ist so tief ausgeschnitten, dass der Po der Trägerin zum Vorschein kommt.

Lady Gagas spektakuläre Versace-Robe:

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Viral ging Lady Gaga an diesem Abend auch mit einem kurzen Clip, der zeigt, wie hilfsbereit die Sängerin ist. Als ein Fotograf neben ihr ins Stolpern geriet und hinfiel, zögerte sie nicht und kam dem Mann zu Hilfe. Das Video wurde zigfach in den sozialen Medien geteilt:

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Bei der Gala selbst präsentierte Lady Gaga ihren nominierten Song "Hold My Hand" aus dem Film "Top Gun: Maverick" live auf der Bühne. Dabei setzte sie auf ein komplett anderes Styling: Mit T-Shirt, zerrissenen Jeans und Sneakern saß die Sängerin auf einem Hocker, das Gesicht völlig frei von Make-Up. So natürlich hat man die für ihre extravaganten Outfits bekannte Künstlerin noch nie bei einem Auftritt gesehen.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Bildergalerie: Viel Weiß und Schwarz: Die Hingucker bei den Oscars (Foto: (APA/AFP/ROBYN BECK)) Bild 1/46 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Lady Gaga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.