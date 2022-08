Paparazzi stellen Mode-Ikone Cara Delevingne nach

Das britische Supermodel ist zurzeit ohnehin vor allem mit ihrem Privatleben in den Schlagzeilen. So wurden ihr Affären mit Stars wie Miley Cyrus und Harry Styles nachgesagt. Im Juni wurde das Model, das auch in Los Angeles und New York lebt, bei einem Adele-Konzert in London turtelnd mit der Sängerin Minke gesichtet. Delevingne lief für Moschino, Fendi, Dolce & Gabbana und Stella McCartney über die Laufstege in Mailand, Paris und New York. Karl Lagerfeld nannte sie "Charlie Chaplin der Modewelt".