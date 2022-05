Mutter und Tochter aus Niederösterreich im Topmodel-Finale

Premiere bei "Germany's Next Topmodel": Zum ersten Mal in 17 Staffeln der Castingshow stehen Mutter und Tochter im Finale und kämpfen gegeneinander um den Titel. Lou-Anne (19) und ihre Mutter Martina (50) aus Klosterneuburg schafften es in der am Donnerstag ausgestrahlten Folge in die Endrunde.

Martina Bild: ProSieben/Richard Hübner

Neben Lou-Anne und Martina kämpfen in der kommender Woche noch die 20-jährige Luca aus München, die 21 Jahre alte Anita aus Neuburg an der Donau und die Berlinerin Noëlla (25) um den Titel "Germany's Next Topmodel". Die 66-jährige Lieselotte schied im Halbfinale aus. ProSieben plant das Finale für kommenden Donnerstag (26. Mai, 20.15 Uhr) mit einer Live-Show in Köln.

Das sind Heidis Finalistinnen: Lou-Anne, Noella, Martina, Luca, Anita (v.l.) Bild: ProSieben/Richard Hübner

Ins Finale gewählt wurden sie von einem weiteren Mutter-Tochter-Duo: Moderatorin Heidi Klum (48) hatte ihre Tochter Leni (18) als Gastjurorin dabei.

Heidi Klum und Tochter Leni Bild: ProSieben/Sven Doornkaat

"Der Apfel fällt nicht weit vom Baum", schrieb Klum senior zu dem Auftritt ihrer ältesten Tochter in der ProSieben-Show bei Instagram. Leni Klum trat vor rund eineinhalb Jahren in die Fußstapfen ihrer Mutter. Ihren ersten Modeljob hatte sie Ende 2020: Gemeinsam mit ihrer Mutter wurde sie für das Cover und eine Fotostrecke der deutschen "Vogue" fotografiert.