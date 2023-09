Michael wird Catherines Geburtstag sicher nie vergessen

"Es ist Michaels Geburtstag! Es ist mein Geburtstag!", schreibt Zeta-Jones auf Instagram neben ein Video mit Erinnerungsfotos. Sie selbst wurde am Montag (25. September) 54, ihr Ehemann Douglas wurde am selben Tag 79. "Happy Birthday @Michaelkirkdouglas, liebe dich!", schreibt die Oscar-Preisträgerin ("Chicago") weiter.Hollywood. Oscar-Gewinner Douglas ("Wall Street") teilte ein Foto, auf dem sich das Paar fest in den Armen hält und er sie küsst. Dazu schreibt er: "Hab ein tolles neues Jahr, mein Schatz! Wünsche dir alles Gute zum Geburtstag!" Die Hollywoodstars sind seit fast 23 Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.

