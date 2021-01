"Harry-Potter"-Star Jessie Cave: Baby wegen Corona im Krankenhaus

"Mein Baby ist jetzt Zuhause", schrieb die Britin am Donnerstag auf Instagram. Zwei Tage zuvor hatte sie mitgeteilt, dass ihr elf Wochen alter Sohn Abraham Benjamin positiv auf die "neue Variante" des Virus getestet wurde. Dazu veröffentlichte sie ein Bild von sich und ihrem Sohn in einem isolierten Spitalzimmer. Die Fürsorge der Mitarbeiter im Krankenhaus sei fantastisch gewesen, schrieb die 33-Jährige nach der Entlassung. Abraham ist das dritte Kind der Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle als Lavender Brown in dem Film "Harry Potter und der Halbblutprinz" bekannt wurde. Später spielte sie in "Große Erwartungen" und der Fernsehserie "Victoria" mit.

