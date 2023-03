"Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe wird erstmals Vater

Die beiden seien darüber "absolut begeistert", berichtet das britische Magazin "The Mirror". Daniel Radcliffe und Erin Darke sind seit 2013 ein Paar. Radcliffe wurde als Zwölfjähriger mit seiner Rolle als Harry Potter zum Weltstar. Erin ist ebenfalls Schauspielerin, die beiden lernten sich am Set zum Indie-Film "Kill Your Darlings" kennen.

Ihre Beziehung halten Radcliffe und Darke größtenteils im Hintergrund. "Ich habe ein wirklich schönes Leben. Ich bin seit einem Jahrzehnt mit meiner Freundin zusammen", sagte Daniel Radcliffe im Vorjahr zum "People"-Magazin. Nun bestätigte das Paar die Schwangerschaft gegenüber "People". Das Geschlecht des Babys und der Geburtstermin sind noch geheim.

Radcliffes Co-Star aus "Harry Potter", "Ron"-Darsteller Rupert Grint, hat mit der Schauspielerin Georgia Groome bereits eine dreijährige Tochter namens Wednesday.

Rupert Grint zeigt stolz seine Tochter

