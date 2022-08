Hall und Murdoch offiziell geschieden

"Jerry und Rupert Murdoch haben ihre Scheidung abgeschlossen", sagte Halls Anwältin Judy Poller. "Sie bleiben gute Freunde und wünschen sich gegenseitig das Beste für die Zukunft." Für den 91-jährigen Multimilliardär Murdoch ist es die vierte Scheidung.

Der in Australien geborene Medienunternehmer und die heute 66-jährige Hall hatten im März 2016 in London geheiratet. Im vergangenen Juni berichtete die "New York Times", dass sich das Paar scheiden lässt.